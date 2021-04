Sadi agradece mensagens sobre nascimento de gêmeos e brinca: 'Dois é rave'

A jornalista Andréia Sadi agradeceu as mensagens recebidas após o nascimento de seus filhos, os gêmeos João e Pedro, frutos do relacionamento com o apresentador André Rizek.

"Quando eu ouvia alguém contar - e eu vivo de ouvir os outros, então haja história - que era inexplicável a sensação, a experiência de gerar uma vida, não conseguia alcançar. Achava lindo, claro, mas não tinha - por óbvio - como entender 100%. Eu entendo 200% agora", diz a jornalista da GloboNews.

Sadi também afirmou que viu "um pai nascer, o melhor amigo e marido que eu poderia ter", em referência à Rizek. "Chegamos em dois, saímos em quatro da maternidade - com aquela sensação de 'meu Deus agora é com noix, né?", complementou.

"Precisa ter muita paciência e amor para lidar com mãe de primeira viagem, em meio a uma pandemia. Obrigada. Viva a esperança. Obrigada a todos os amigos que nos escreveram com palavras de amor. Tô tentando responder a todas as mensagens! Mas dois é rave", brincou Andréia Sadi.

A jornalista política finalizou agradecendo aos médicos e toda a equipe que acompanhou o parto, além de agradecer também todos os profissionais de saúde do país que estão na luta contra a covid-19. "Eu não tenho como escrever sem colocar em palavras um agradecimento aos médicos desse país. Tenho pensado muito nisso, por óbvio, na ciência, em louvar esses heróis", finalizou.