Safadão tem novo show cancelado na Bahia após lesão na coluna

Wesley Safadão cancelou um novo show marcado para ocorrer na Bahia após sofrer uma lesão na coluna. No último sábado, (25), o cantor revelou que estava em processo de recuperação e que, por isso, não vai conseguir cumprir a agenda.

Nesta quarta-feira (29), a Prefeitura de Paripiranga, por meio da Secretaria de Administração, informou que o show de Safadão, que aconteceria neste sábado (2), no São Pedro de Tradição e Alegria 2022, foi cancelado por motivos de saúde do artista, que precisou cancelar todos os shows agendados até o dia 06 de julho.



"Como é de conhecimento de todos devido a grande repercussão na mídia nacional, o artista enfrenta problemas de saúde, agravados nesta quarta-feira, conforme publicado em suas redes sociais", escreveu a gestão municipal.

No Instagram, o artista compartilhou que sentiu novas dores na coluna e dormência nas pernas na manhã desta quarta. Safadão conta que foi diagnosticado com hérnia de disco entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão das estruturas neurológicas dentro deste canal.

O cantor permanecerá internado para tratamento e permanecerá em repouso até uma nova avaliação médica.



A Prefeitura de Paripiranga disse lamentar o cancelamento do show extremamente esperado pela população e por todos os fãs, mas deseja melhoras ao artista.



A Administração Municipal declarou ainda que trabalha para preencher o espaço na programação, mas entende que "pelo pouco espaço de tempo", torna-se uma tarefa difícil.