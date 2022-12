Safra de grãos de 2023 na Bahia deve sofrer uma queda frente a 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou, nesta quinta-feira (8), que o segundo prognóstico para a safra 2023 na Bahia de cereais, leguminosas e oleaginosas (conhecidos como grãos) manteve a previsão de que deverá haver uma queda de 3,3% nessa produção, frente a 2022. Desse modo, a produção de grãos no estado deverá ser de 10.988.805 toneladas no próximo ano, frente ao recorde de 11.361.707 toneladas previstas para este ano.

Dentre os grãos, apenas o amendoim 2ª safra tem uma discreta previsão de variação positiva na quantidade colhida em 2023 (+10 toneladas, ou +0,4%, chegando a 2.486 toneladas). Todos os demais produtos desse grupo têm prognóstico de recuo, liderados, em termos absolutos, pela soja (-177.186 toneladas ou -2,4%, chegando a uma produção de cerca de 7,1 milhões de toneladas) e, em termos relativos, pelo milho 2ª safra (-19,9% ou -129.220 toneladas, indo a 520.780 toneladas).

Considerando todos os produtos investigados sistematicamente pelo IBGE na Bahia, além dos grãos, o segundo prognóstico manteve a previsão de que, em 2023, haja recuos em 20 das 26 safras, no estado.

Já no Brasil como um todo, a produção de grãos em 2023 deverá ser de 293,6 milhões de toneladas, o que representa um novo recorde na série histórica do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), iniciada em 1975. O novo prognóstico prevê aumento de 11,8% em relação à safra de 2022 e está 1,9% acima do primeiro prognóstico, que havia sido de 288,1 milhões de toneladas.

Estimativa de novembro para safra baiana de grãos em 2022 segue prevendo recorde histórico

A 11ª estimativa para a safra baiana de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2022 mostrou, em novembro, nova estabilidade (a quinta consecutiva), consolidando uma produção de 11.361.707 toneladas. Com isso, a safra baiana de grãos em 2022 segue a maior da série histórica, com um aumento de 8,2% (ou mais 857.325 toneladas) em relação a 2021 (10.504.382 toneladas).

Em nível nacional, a estimativa de novembro para a safra brasileira de 2022 alcançou 262,7 milhões de toneladas, 3,7% maior do que a obtida em 2021 (253,2 milhões de toneladas), mas discretamente menor do que o previsto em outubro (menos 110.643 toneladas, ou -0,04%).

A partir das informações desta estimativa, a Bahia mantém em 2022 a sétima maior produção de grãos do país, respondendo por 4,3% do total nacional. Mato Grosso continua na liderança (30,7%), seguido por Paraná (12,7%) e Goiás (10,4%).

O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) é realizado mensalmente pelo IBGE. O grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas (grãos) engloba os seguintes produtos: arroz, milho, aveia, centeio, cevada, sorgo, trigo, triticale, amendoim, feijão, caroço de algodão, mamona, soja e girassol.

Considerando todos os produtos investigados pelo LSPA na Bahia, está mantida também a previsão de que, neste ano de 2022, 12 das 26 safras sejam maiores do que em 2021.