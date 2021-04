SAG Awards: Boseman e Os 7 de Chicago estão entre vencedores; veja lista

O ator Chadwick Boseman recebeu a título póstumo o prêmio de melhor ator no SAG Awards 2021, a premiação do sindicato de atores dos Estados Unidos, que é considerada uma das prévias do Oscar. Já o longa Os 7 de Chicago, de Aaron Sorkin, venceu a categoria de melhor elenco.

Chadwick Boseman, protagonista de Pantera Negra, morto no ano passado aos 43 anos vítima de câncer, venceu na categoria de melhor ator por A Voz Suprema do Blues, um drama ambientado na Chicago dos anos 20.

Boseman também está indicado ao Oscar de melhor ator. Apenas dois atores venceram o prêmio da Academia a título póstumo: Peter Finch, por Rede de Intrigas (1976), de Sidney Lumet; e Heath Ledger, por Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), de Christopher Nolan.

Viola Davis foi premiada como melhor atriz por A Voz Suprema do Blues (reprodução Instagram)

Também no elenco de A Voz Suprema do Blues, Viola Davis venceu o SAG de Melhor Atriz. Em seu Instagram, Viola mostrou o vestido, bordado com centenas de cristais, escolhido para acompanhar a noite de premiações de casa.

A premiação do SAG é considerada um indicador mais confiável das possibilidades de vitória no Oscar, pois os atores constituem o maior grupo de eleitores na Academia. A cerimônia do Oscar está prevista para 25 de abril.

Veja lista de vencedores do SAG Awards 2021:

Cinema:

Melhor ator: Chadwick Boseman (A voz suprema do blues)

Melhor atriz: Viola Davis (A voz suprema do blues)

Melhor ator coadjuvante: Daniel Kaluuya (Judas e o Messias Negro)

Melhor atriz coadjuvante: Youn Yuh-Jung (Minari)

Melhor Elenco: Os 7 de Chicago

Melhor Elenco de Dublês: Mulher-Maravilha 1984

Televisão:

Melhor ator em telefilme ou minissérie: Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Melhor atriz em telefilme ou minissérie: Anya Taylor-Joy (Gambito da Rainha)

Melhor atriz em série de drama: Gillian Anderson (The Crown)

Melhor ator em série de drama: Jason Bateman (Ozark)

Melhor atriz em série de comédia: Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Melhor ator em série de comédia: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Melhor elenco em série de drama: The Crown

Melhor elenco em série de comédia: Schitt's Creek

Melhor Elenco de Dublês em série de comédia ou drama: The Mandalorian