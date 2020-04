Saia Justa do GNT debate saúde mental em meio ao isolamento social

Com transmissão ao vivo, às 21h30, o Saia Justa desta quarta-feira (1) vai trazer Mônica Martelli, Pitty, Gaby Amarantos e a aniversariante do dia, Astrid Fontenelle, diretamente de suas casas. Juntas, elas recebem a jornalista Candice Carvalho, que está em Nova Iorque, para debater temas como saúde mental e o futuro dos relacionamentos em tempos de quarentena.

As apresentadoras também repercutem as notícias mais recentes sobre a pandemia do covid-19, seus impactos no dia a dia da sociedade e discutem formas de manter a sanidade e não perder a cabeça consigo mesmo e com quem está ao seu lado.

Afinal, se sozinho já é difícil, imagina lidar com a vida a dois neste momento de clausura. Ainda no programa, o colunista Spartakus fala sobre solteirice em tempos de quarentena e a professora de psicologia da Harvard Medical School, Luana Marques, comenta sobre ansiedade.

O programa vai ao ar no canal de TV fechado GNT e também estará disponível no GNT play.