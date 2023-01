Saiba como denunciar os envolvidos em atos golpistas em Brasília

Milhares de bolsonaristas participaram dos atos antidemocráticos neste domingo (8), em Brasília. Para facilitar a identificação dos terroristas que invadiram e destruíram parte do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto, órgãos responsáveis pela investigação criaram canais para receber informações sobre o caso.

As denúncias podem ser feitas ao Ministério Público Federal, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Polícia Federal. Os órgãos pedem o envio de fotografias, vídeos, prints e qualquer detalhe que possa ajudar na identificação dos responsáveis.

Veja como denunciar:

Polícia Federal

As informações podem ser repassadas à Polícia Federal por meio do e-mail: denuncia8janeiro@pf.gov.br. Qualquer informação é bem-vinda, informam os agentes.

Ministério da Justiça e Segurança Pública

O ministro da Justiça, Flávio Dino, informou que foi criado um e-mail em complemento às investigações já em andamento. Para denunciar, basta acionar o ministério no endereço: denuncia@mj.gov.br.





Ministério Público Federal

O Ministério Público Federal abriu um canal de denúncias para receber informações sobre organizadores e participantes das invasões. Para enviar relatos, a população deve acessar a Sala de Atendimento ao Cidadão [clique no link].

No formulário, é possível enviar arquivos, relatos e demais informações. A denúncia pode ser feita em sigilo.