Saiba como fazer compras online seguras e onde encontrar os melhores preços

O Natal estáchegando e a correria diária também parece não abandonar o seu relógio? Então uma das soluções para conseguir comprar todos os presentes necessários, é adquirir itens através das lojas online. O estilo de consumo tem sido cada vez mais comum no país, mesmo quando datas comemorativas não estão em ascensão. No primeiro semestre de 2018, os brasileiros compraram mais e gastaram valores maiores nas lojas online. De acordo com levantamento realizado pela Tray – unidade de e-commerce da Locaweb –, o setor (de compras online) apresentou uma alta de 31% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Para a pesquisa, foi utilizada uma base de dados com cerca de 9 mil lojistas especializados em vendas online. O estudo ainda trouxe a confirmação de que os brasileiros têm feito compras de diversos produtos simultaneamente e não estão poupando gastos na internet. O valor médio das compras para o primeiro semestre do ano foi de R$ 248. Em comparação com o 1º semestre de 2017, houve uma alta de 7%.

Pelo costume crescente, o cenário das compras via web no país pode parecer cada vez mais seguro. Os brasileiros, inclusive, têm aderido à cautela do garimpo. O estudo The Shopper Story 2017, realizado pela Criteo (empresa de tecnologia de marketing para e-commerce), confirmou que 79% dos consumidores brasileiros são omnishoppers, ou seja, são aqueles que usam variados dispositivos, plataformas e canais para busca, escolha e aquisição de produtos.







ALERTAS DOS PRÓPRIOS CLIENTES

Apesar dos cuidados de muitos, são diversos os alertas a serem anotados e verificados antes de adquirir um item online. Fraudes acabam ganhando novas formas no universo de possibilidades digitais e, para estar atento aos perigos, o estudante de Direito, Lucas Pitarelli, 24, por exemplo, fica atento a padrões de segurança dos sites:

“Procuro lojas online que têm espaço aberto para comentários de quem já comprou por lá. Analiso o que os clientes estão falando e também tento verificar se o site já tem um tempo no ar”, alerta o jovem, que tem o costume de fazer compras pela internet desde 2011 e complementa: “Tento máximo fazer compras pelo Mercado Pago, porque o pagamento só é contabilizado de fato quando o produto chega em casa”.

Lucas já chegou a receber produtos que não eram exatamente da forma ou do tamanho que imaginava e, pela experiência, deixa ainda a dica de que o cliente sempre verifique o tamanho indicado na descrição do item. “Geralmente acho coisas mais baratas pela internet ou produtos que não encontro em lojas físicas”, justifica.

Quem segue os alertas dados por Lucas é a admistradora Tissiane Gomes, 40, que faz compras online há cinco anos. Ela, porém, toma um cuidado a mais: “Se tenho um prazo para a necessidade de receber aquele produto, tento comprar meses antes, porque prazo de entrega é sempre um risco nesses casos. Mesmo assim, existem possibilidades para lidar com isso. É importante ficar atento ao prazo máximo dado e comprar em sites que mostram o caminho que o produto está fazendo até chegar a você”, pontua.

Outra dica dada por Tissiane para que a segurança nas compras seja maior, é a utilização do cartão de crédito, responsável por 57% das vendas no país. “Caso o produto não seja recebido ou acabe ocorrendo outro problema como insatisfação e defeito, você não terá uma forma eficaz de ser restituído, a não ser pelo cartão de crédito, em que poderá ser realizada a contestação junto à operadora de cartão”, afirma. “Já comprei um ingresso online e, quando verifiquei no e-mail, não tinha chegado a confirmação da compra. Pude ter o valor restituído. Outra dica que deixo é essa: verificar logo se o e-mail foi enviado, quando as compras dependem disso”.

Sobre o caso ocorrido com Tissiane, Lucas ainda deixa mais uma ideia de precaução:

“Verificar se o site tem meios de contato rápidos: seja telefone ou atendimento online, é algo fundamental para que tenha segurança e saiba que pode recorrer mais facilmente em casos de transtornos”, conclui.





DICAS ATUAIS

Para fugir das possibilidades de golpes, porém, as dicas dadas pelos entrevistados não são as únicas formas de proteção. Uma outra atitude importante é desconfiar de promoções mirabolantes, evitando abrir anexos de e-mails duvidosos, já que eles podem instalar arquivos maliciosos em computadores, tablets ou smartphones.

Mas são diversas as maneiras possíveis para adquirir produtos online com menos perigos no processo. Pensando na época natalina e em novas possibilidades do universo tecnológico, o CORREIO preparou duas listas: uma com os principais pontos de atenção para os consumidores e outra com sites seguros que podem ajudar o cliente a encontrar os melhores preços e condições ideais para as compras online. Confira:

COMPRAS ONLINE MAIS SEGURAS:

1. VERIFIQUE SE O SITE É MALICIOSO

Sites maliciosos são sites em que podem se encontrar vírus e malwares. O Google registra mais de 9.000 sites maliciosos por dia. Para verificar se o site que está acessando é malicioso, existem diversos programas e aplicativos detectores desses tipos de endereços da web. Confira alguns exemplos: Google Safe Browsing, WOT, Norton Safe Web e SiteAdvisor.

2. VERIFIQUE SE O SITE NÃO É FAKE



Existem muitos sites que colocam links semelhantes aos de lojas oficiais para que golpes sejam dados. Além desses tipos, existem ainda aqueles que fingem ser uma loja nova e que sequer existe. O passo inicial para verificar se o site é falso ou se a loja virtual é verdadeira, é buscar as redes sociais da marca, onde o endereço esteja também está vinculado.



Outra etapa para verificar se o site é fake é analisar a aparência dele. Muitos erros de português, botões que não funcionam e um visual simples demais podem indicar que o site foi feito às pressas, sem profissionalismo, algo que compromete a sua credibilidade. Mas, cuidado! Também há páginas fraudulentas com aparência sofisticada.

O passo seguinte é analisar o URL. Um URL correto e que tem segurança deve sempre começar pelo protocolo HTTP. Atente para a presença de um s no final do http. Sites em HTTPS são ainda mais seguros.



Um ato fundamental e que requer atenção é também o de manter o navegador atualizado. A atualização corrige bugs e falhas, detecta sites de phishing e sites de spams. Um navegador atualizado detecta e alerta.



Por fim, busque um “autor” ou responsável para o site. Se você não encontrar o responsável, verifique a popularidade do portal. Caso você não encontre nenhuma informação clara, o endereço pode ser considerado duvidoso. Procure pela sessão "sobre" dentro do site para ler mais informações. Você também pode checar se o site fornece telefone, endereço e CNPJ.



3. VERIFIQUE O CADEADO DE SEGURANÇA



Já reparou na imagem de um pequeno cadeado verde que aparece ao lado de alguns endereços da web? É o certificado SLL (Secure Socket Layer), que funciona como um mecanismo de proteção padrão para garantir a integridade de qualquer dado sensível trocado entre dois sistemas. Clique duas vezes no ícone do cadeado: é assim que você poderá acessar as informações de segurança dos sites. Você terá acesso aos detalhes do certificado de segurança.



Ao abrir uma página segura, vai aparecer o ícone de um cadeado. No Internet Explorer, ele está à direita da barra de endereços e no Mozilla Firefox, na barra de status na parte inferior da página. No Google Chrome, o ícone do cadeado aparece do lado esquerdo, antes da barra de endereços.



4. ENTRE EM CONTATO



Como o consumidor Lucas Pitarelli indicou, verifique as coordenadas de contato da loja virtual: ligue para o telefone ou envie um e-mail solicitando resposta. As ações ajudam a comprovar a veracidade do site. Páginas que tenham lojas físicas também tendem a ser mais confiáveis. Procure também se há um endereço ou central de atendimento ao cliente indicado no site. Esses fatores aumentam a sua segurança na hora de fazer compras.



5. PAGUE COM SEGURANÇA



Os sites seguros emitem comprovantes de pagamentos seguros clicáveis logo no local onde aparecem as formas de pagamento. Os endereços falsos, porém, também podem colocar as imagens normalmente, mas, para saber se de fato existe a certificação, basta clicar em cima da imagem, que automaticamente irá redirecionar ao site da organização com a confirmação de credencial válida. Caso contrário, o site já transmite insegurança.







Um dos principais cuidados na hora de realizar uma boa compra é com a forma de pagamento escolhida. A maioria dos sites sérios de e-commerce facilitam a cobrança com o uso de cartão de crédito e PayPal. Por isso, prefira uma dessas formas de pagamento ao fechar o seu pedido. Dessa forma você evita surpresas com cobranças indevidas ou até mesmo fraudes.



Outro detalhe importante dentro das etapas finais da compra, é não digitar a senha do cartão. As lojas virtuais sequer solicitam tal informação. Por isso, não forneça senhas, principalmente se solicitada por e-mail.



6. VEJA OS DADOS DO FORNECEDOR (LEI DO E-COMMERCE – DECRETO LEI Nº 7.962/2013)



A lei acima citada dispõe sobre a contratação no comércio eletrônico, e dentre as inúmeras regras descritas, o artigo 2º dispõe que o sítio eletrônico deve disponibilizar o nome empresarial e o número de inscrição do fornecedor (CPF ou CNPJ), endereço físico e eletrônico, informações para localização e contato, bem como características claras acerca do produto ou serviço.

Portanto, desconfie de sites que não disponham de tais informações, e caso queira comprovar os dados do referido site, basta realizar uma busca no site registro.br, que demonstrará todas as informações do titular do site. Ainda, recomenda-se realizar uma busca junto à Receita Federal em caso de pessoa jurídica, para verificar a situação cadastral da empresa.



7. VÁ NO SITE DA RECEITA FEDERAL



Pelo site da Receita Federal é possível verificar o CNPJ, nome, data de abertura e atividade da empresa. As lojas que tiverem data de início recentes, só serão consideradas suspeitas, se forem abertas próximas a eventos especiais, como Natal, Black Friday, Ano Novo e outras datas sazonais.



8. VERIFIQUE FORMAS DE REEMBOLSO



Leia a política de troca e reembolso disponibilizada no site, principalmente nos portais que aceitam apenas o boleto bancário como forma de pagamento. Isso porque, caso o produto não seja recebido ou acabe ocorrendo outro problema como insatisfação e defeito, você não terá uma forma eficaz de ser restituído, ao contrário do cartão de crédito em que poderá ser realizada a contestação junto à operadora de cartão.



9. VERIFIQUE A REPUTAÇÃO



Antes de finalizar a compra, realize uma busca sobre a reputação do site, sendo indispensável verificar o que outros consumidores dizem, como por exemplo, o site Reclame Aqui.



O Web of Trust (WOT) também é um ótimo meio de analisar a reputação de uma loja. Ao fazer uma busca por determinado site, ele exibe a média das notas atribuídas pelos usuários em quesitos como confiança, privacidade e conteúdo para crianças. As indicações são feitas por um sistema de cores, que vão desde o vermelho (risco máximo) até o verde (segurança total).



Além disso, ele também possui complementos para os navegadores Firefox e Chrome. Assim, sem que você tenha de entrar na página do WOT, ele avalia a página atual e exibe o diagnóstico por meio de um pequeno ícone, que disponibiliza mais informações quando clicado.



10. CONFIRA A LISTA DE ALERTAS DO PROCON



A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) mantém a lista Evite esses Sites atualizada, com páginas que tiveram reclamações registradas pelo órgão, mas não foram encontradas ou não se manifestaram para resolver essas questões.

Trata-se de uma tabela que mostra o endereço do site, o nome da empresa ou do responsável, o CNPJ ou CPF e a sua situação (se ele estava no ar ou não na data de inclusão na listagem).



11. MAIS SOBRE VERIFICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS



Veja primeiro se há algum tipo de avaliação por parte dos clientes. Nas páginas comerciais do Facebook, por exemplo, há um espaço com a média de avaliações da empresa, contabilizada segundo as notas que os usuários podem deixar (de uma a cinco estrelas).

Depois, confira se a loja costuma atualizar os perfis nessas redes. Perfis abandonados podem significar algo suspeito.

Por fim, verifique os comentários dos usuários. Descubra o que eles têm a dizer sobre aquela marca. Procure saber também se ela responde de volta e se as respostas são solícitas ou mal-educadas.



12. LOJAS APENAS PELO INSTAGRAM



Uma loja que tem apenas o Instagram como plataforma de venda não necessariamente deixa de ser confiável. Muitas marcas de credibilidade estão focando as vendas na única rede social, muitas vezes, inclusive, sem sequer um site oficial.



Para verificar se as vendas pelo Instagram são confiáveis, vá até o Direct da marca e veja como ela responde. Verifique também os comentários (engajamento) e veja se, nas fotos marcadas, estão perfis de clientes satisfeitos com os produtos. O selo de verificação do Instagram (aquele azul) é outro ponto importante para a segurança nesses casos.





ACESSE PARA ENCONTRAR OS MELHORES PREÇOS:

1. VIGIA DE PREÇO



O Vigia de Preço é uma ferramenta online com várias funcionalidades, sendo a principal delas promover ao usuário o acesso aos melhores preços dos produtos. Assim, o usuário tem acesso a lista de mais de 400 lojas que a ferramenta oferece como sites seguros.



A ferramenta também apresenta histórico de preço do produto ao longo do tempo e a sua variação. Este preço será informado em uma barra que poderá estar vermelha, quando o produto estiver caro; amarela quando estiver médio; e verde com preço bom. Mas, fique atento, o Vigia de Preço não compara preços entre lojas.



Além de cupons e do Testador de Cupons, a ferramenta ainda mostra quando um produto caro está com preço menor. Isso ocorre no Alerta de Preço, que permite ao usuário marcar o produto com o preço que ele deseja pagar e o avisa quando este valor for atingido.



Outro site para encontrar cupons de desconto é o Honey.



2. ZOOM



No Zoom é possível comparar preços de milhares de produtos entre as maiores lojas do Brasil. Além disso, o site promove uma análise rigorosa e estuda o histórico de cada loja. Receita Federal, Procon e Serasa estão na lista do histórico feito. Análises de produtos com avaliações de outros usuários também são inclusas.



3. JÁCOTEI



O JáCotei é outra opção nacional para encontrar o melhor preço para virtualmente qualquer tipo de produto, desde eletrodomésticos a equipamentos de esporte. O site, que separa todos os produtos em categorias, disponibiliza comparativos incluindo lojas como Extra, Ponto Frio, Casas Bahia e outros nomes populares.



4. GOOGLE SHOPPING



A própria Google oferece uma plataforma de pesquisa de produtos e comparação de preços. Basta fazer uma pesquisa em sua página do Google Shopping antes de realizar uma compra online para receber indicações de diferentes e-commerces que negociam o item em questão.



5. BONDFARO



O Bondfaro é semelhante ao Vigia de Preço e serve para economizar em compras online. O site mostra tanto o histórico de preços de um produto, quanto avaliação completas de usuários. Além disso, ele também informa quando existem cupons de descontos e promoções que podem afetar o valor final de seu produto.



6. BUSCAPÉ



O Buscapé continua sendo um dos sites mais seguros do ramo. A marca promove serviços gratuitos de busca de produtos e pesquisa de preços, além de um centro de comércio virtual, onde se pode comprar produtos de várias lojas diferentes.