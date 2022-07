Saiba como investir na imagem pessoal e crescer nos negócios

Quando o assunto é sua imagem como profissional, como você deseja ser lembrado? A resposta para esse questionamento é a chave que abre a possibilidade de trabalhar a marca pessoal ou o personal branding. De acordo com os especialistas em marketing, essa atuação amplia as oportunidades de carreira e negócios, tornando o profissional menos substituível. Mas você sabe trabalhar sua marca pessoal?

Especialista em Marketing Estratégico, Comunicação Criativa Digital (com foco em mídias sociais) e Planejamento de Conteúdo, Samille Costa, sócia da Youpper Insights Salvador, diz que a forma como o profissional age e se posiciona define como o público o vê.

“Sendo assim, o personal branding consiste na gestão da sua marca como pessoa. Entender e definir um objetivo de como queremos ser lembrados é o ponto primordial para desenhar um caminho e a estratégia mais eficaz no ambiente digital”, esclarece.

Samille Costa salienta a importância de identificar a imagem que se quer transmitir para desenvolver as estratégias de desenvolvimento da marca pessoal (Foto: Marcus Ribeiro/Divulgação)

A mentora de executivos Liris Gonçalves afirma que, da mesma forma que as empresas precisam gerir as marcas para garantir que somente as pessoas certas se interessem por seus produtos e que o público alvo se lembre na hora da compra, o profissional deve divulgar e gerir a marca pessoal para garantir que as pessoas certas se lembrem dele na hora de uma contratação de um serviço ou compra de um produto.

“Todos nós deixamos marcas ao nos relacionarmos com alguém, estas marcas podem ser boas, ruins ou inexistentes (como se nosso rótulo continuasse branco na memória de quem nos conheceu). Personal branding é o nome do processo de gestão da sua marca pessoal”, explica.

Rótulo desejado

Samille reforça que desenvolver o personal branding dá a oportunidade de escolher qual rótulo se deseja ter da audiência; possibilita um posicionamento alinhado com o propósito de vida; alavanca a carreira; traz vantagem competitiva na diferenciação de concorrentes e garante a confiança do público no que se refere ao nome e profissão dentro e fora do ambiente digital. “No ambiente digital, nós escutamos referências e recomendações de pessoas, não de empresas”, afirma.

Liris Gonçalves é enfática em garantir que, independente da profissão, todos podem trabalhar a marca pessoal ao cuidar de cada interação com clientes, pares, líderes e subordinados e até fornecedores. “Ser educado, ético, entregar o que promete, confiável, já é um pilar fundamental para sua marca. Mas não é o suficiente, infelizmente. Num mundo cada vez mais competitivo, vence o mais conhecido, e não necessariamente o melhor”, ensina.

Na hora de desenvolver bem a marca pessoal, a especialista em marketing estratégico reforça que não se deve dividir o foco, falar e trabalhar várias vertentes diferentes. “Evite o excesso de informação; mentiras ou notícias que você não tem certeza da veracidade; fuja dos termos chulos, pois esses são os pontos que mais atrapalham e diminuem a credibilidade de um perfil profissional”, pontua Samille.

Com uma postura próxima, Liris condena as posturas hostis na hora de promover a marca pessoal e cita as questões políticas num momento tão polarizado. “Não recomendo também postar algo assumindo um posicionamento se não for do seu escopo de marca pessoal. É desnecessário comentar que é proibitivo comentários preconceituosos de origem, assim como aparecer em situações íntimas ou em festas que deponham contra sua imagem. Há uma etiqueta nas redes, e ser inconveniente e antiético é uma delas”, complementa.

Redes sociais

Nas redes sociais, a dica de Samille Costa é explorar os diferentes formatos que a ferramenta oferece para se conectar, relacionar e interagir com seu público. “Crie o hábito de avaliar suas estratégias, os movimentos e ações que deram certo, ou não, para que eles sejam repensados. Tenha curiosidade de entender cada vez mais sobre a linguagem e as novidades que surgem nas redes sociais. E busque se adaptar para comunicar de forma assertiva dentro do seu planejamento”, orienta.

Ao longo de sua trajetória como mentora, Liris Gonçalves é enfática em criticar a forma descuidada como alguns profissionais tratam a própria imagem nas redes sociais. “Me desespero ao ver como ao mesmo tempo há um desleixo muito grande generalizado com a imagem espalhada pelas redes sociais que depreciam sua marca pessoal: imagens em situações não favoráveis, quando justamente as pessoas gostam de postar fotos”, diz.

Liris Gonçalves diz que é preciso gerir a imagem do profissional com responsabilidade, evitando que fatos isolados deponham contra a reputação no ambiente de trabalho (Foto: Divulgação)

Ela também repudia o que chama de desperdício gigante de oportunidades na exposição feito em redes como o LinkedIn. “Os dados de uma pesquisa sobre o LinkedIn feita pela Opinion Box, indicam que apenas 19% dos que estão na rede publicam, e muitos deles sem estratégia alguma de marca pessoal. Veja a oportunidade que há de se usar o Linkedin da forma correta!”, alerta.

Liris explica que não há necessidade de separar perfis profissionais e pessoais, uma vez que, na prática, a medida se mostra pouco eficaz, mas compreender que toda rede interfere na sua imagem e deve ser gerida com responsabilidade, sempre com uma mesma estratégia de posicionamento de marca por detrás. “Quem for nos contratar irá checar todas as redes e não somente a profissional. Por isso, sempre digo que somos uma só marca que deixa percepções por onde passamos, e as pessoas vão juntando estas pistas por conta própria, então melhor gerir estas pistas para garantir que terão a imagem que queremos que tenham a nosso respeito. Não me refiro a falsear ou criar uma imagem fake: não é sustentável. Refiro-me a ser o seu melhor intencionalmente”, finaliza.

Marca Forte

● Tenha um propósito e objetivo definido em relação ao seu serviço/produto, se veja como uma marca;

● Compartilhe o seu dia a dia profissional, enxergue as dificuldades dos seus seguidores dentro daquilo que você faz, essa é uma ótima oportunidade de criar relacionamento e conexão;

● Crie uma identidade para falar dos seus conteúdos profissionais, de forma que as pessoas identifiquem naturalmente que aquela publicação tem ligação com você, essa é uma estratégia que possibilita trabalhar o pessoal e o profissional em um mesmo perfil;

● Compartilhe suas experiências, os aprendizados são dicas e confianças que podem surgir a partir daí;

● Seja honesto nas suas falas e relacionamentos estabelecidos, sempre responda os seus comentários e interações.