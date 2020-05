Saiba o que comer para focar mais

Estamos quase todos trabalhando em casa, não é? Parece fácil, mas não é. A todo momento, uma distração. É filho que chama, interfone que toca, cachorro que faz bobagem. E a mente... Ah, a mente anda a mil, pensando nas notícias que assaltam nosso feed a cada escapada pro Twitter. Por isso, o home office exige disciplina. Tão importante quanto ter horários muito bem estipulados para trabalhar, manter uma alimentação mais saudável possível faz com que nosso corpo (e mente) se mantenham 'focados' - afinal, estar em casa permite certas indulgências.

A nutricionista Priscila Teles, que atende à rede Mundo Verde, explica que o ideal neste período é apostar em alimentos leves, ricos em proteínas, carboidratos de boa qualidade, fibras, gorduras boas, vitaminas e minerais, que ajudam no controle da ansiedade e das compulsões alimentares. Ela ressalta que um bom cardápio precisa ter também ingredientes que ajudem a manter a concentração, fortalecendo as habilidades cognitivas e turbinando a memória.

Quer um exemplo? Os folhosos de tonalidade verde escura contribuem com uma proteína chamada luteína, que ajuda a diminuir o estresse oxidativo que abre as portas para danos aos neurônios e às perdas cognitivas, além de oferecerem ácido fólico, vitamina que resguarda a massa cinzenta e ajuda a reduzir o risco de demência.

A seguir, selecionamos dez alimentos que ajudam a manter a concentração e podem ser bons aliados durante a quarentena.

Chá verde

Contém cafeína, que aumenta o estado de alerta e concentração, e uma substância chamada L-Theanina, que aumenta a tranquilidade e controla a liberação da cafeína no organismo. Caso a pessoa não tenha nenhuma restrição quanto ao uso de cafeína, o chá verde pode ser uma opção interessante.

Abacate

É fonte de gorduras boas e fibras e ajuda na melhora da circulação sanguínea acionando células cerebrais. O abacate é rico em vitaminas B6, B12, C e E, além de selênio, luteína, colina e outros compostos fundamentais para os neurônios e blindam a massa cinzenta.

Óleos de peixes/Peixes "gordos"

São fonte de ômega 3, que ajuda na memória, desempenho mental e função comportamental. A deficiência da gordura no organismo, pode levar a depressão, alterações de humor, falhas de memória. A gordura auxilia ainda na produção de neurotransmissores e tem ação anti-inflamatória e regenerativa.

Cacau/Chocolate amargo

Chocolates com altas concentrações de cacau (maior de 70%) e cacau em pó puro são importantes devido à presença de cafeína, além de conter magnésio, mineral importante na produção de endorfinas e serotonina, que ajudam na melhora do humor e na melhora do bem-estar.

Semente de linhaça

Fonte de Ômegas, principalmente o 3, fibras e magnésio, a linhaça ajuda na função cerebral, foco, controle do apetite e do peso. Podem ser trituradas e consumidas com sucos, saladas, frutas, vitaminas ou ainda adicionada no cozimento de grãos como feijão e lentilha.

Vegetais folhosos verde-escuros

Fonte de antioxidantes que estimulam e ajudam a proteger o cérebro. Contém diversas vitaminas e minerais que ajudam na memória e estimulam o potencial do cérebro. Para esse grupo de alimentos é importante sempre variar as preparações e, sempre que possível, consumi-los crus para que tenha acesso a ainda mais nutrientes.

Oleaginosas

Castanhas, amêndoas, amendoim ou nozes são opções interessantes por serem ricos em gorduras boas, aminoácidos, vitaminas (principalmente vitamina E, que ajuda na cognição), ajudando na melhora do foco.

Maca Peruana

A maca é uma raiz originária do Peru, que contém nutrientes importantes, como bons carboidratos, aminoácidos, vitaminas, minerais, para reduzir o cansaço físico e mental, melhorar a memória e a concentração. É uma excelente alternativa para os momentos onde acontece uma baixa de energia ou antes dos exercícios.

Água

Auxilia no bom funcionamento do organismo de forma geral. O ideal é ingerir pelo menos 2 litros por dia, mas também é possível fazer a média individual seguindo a fórmula de 25 a 35ml por Kg de peso. Lembrando que estamos falando de água pura que não deve ser substituída por refrigerantes ou sucos.

Ovo

Excelente fonte de proteínas, com destaque para a albumina, o alimento possui preciosidades como a luteína. A gema do ovo também está repleta de colina, uma das vitaminas do complexo B – cada vez mais famosa por auxiliar na consolidação da memória. Trata-se de um nutriente essencial para a formação do neurotransmissor acetilcolina, importante regulador do aprendizado no córtex cerebral.

Mousse de abacate com cacau

Ingredientes

1 abacate maduro

2 colheres (sopa) de cacau em pó

1 colher (sobremesa) de canela em pó

1 colher (sopa) de mel

Preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até formar uma mistura homogênea. Leve à geladeira por, pelo menos, 2 horas. Sirva gelado.