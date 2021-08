Saiba quais são os lançamentos da Netflix em setembro

NETFLIX:

1/9:

Incursão Alienígena

The 100: 7ª temporada

Como virar um Cowboy



Ponto de Virada 11/9 e a Guerra contra o Terror

Cemetery Junction

Nascido em Gaza

Kuroko no Basket: 3ª temporada

Crianças e Gatos: 2ª temporada

2/9:

Esticando a festa

Força-Queer

Hotel Del Luna

3/9:

La casa de papel: 5ª parte



Quanto vale?

Clube de Mergulho

Tubacão

7/9:

À Beira do Caos

Dona Flor e Seus Dois Maridos

Untold: Federer x Fish

Octonautas: Missão planeta

Kid Cosmic: 2ª temporada

8/9:

Noite Adentro: 2ª temporada

JJ+E

The Circle: EUA

PJ Masks - Heróis de Pijama: 3ª temporada

9/9:

Elas Contra o Serial Killer

Irmãos de Sangue: Muhammad Ali & Malcolm X



10/9:

Kate

Caça Invisível

Lucifer: 6ª temporada



Mestres de Ferro

O Cavaleiro do Dragão

Gêmeas da Quebrada

13/9:

Brooklyn Nine-Nine: 7ª temporada

Gaby Estrella: O Filme

14/9:

Aluga-se um Paraíso: 2ª temporada

O Candidato Honesto 2

Você Radical - Amnésia

15/9:

Schumacher

Ilhados

Brincando com Fogo: América Latina

As Aventuras do Avião Vermelho

Noitários de Arrepiar

Gabriel e a Montanha

16/9:

Donas das finanças

Grande Tubarão Branco

Meus Heróis Eram Cowboys

Depois de Tudo

He-Man e os Mestres do Universo

17/9:

BAC Nord: Sob Pressão

Sex Education: 3ª temporada



O pai que move montanhas

Round 6

Keeping Up with the Kardashians: 6ª temporada

19/9:

Boa Sorte

21/9:

Amor no Espectro: 2ª temporada

22/9:

Jaguar

Intrusion

Confissões de uma garota excluída



A Ausência que Seremos

24/9:

Um Ninho para Dois

Missa da Meia - Noite

My Little Pony: Nova Geração

Submundo do Crime

STAR+ (31/8):

Séries:

The Old Man

American Horror Stories

A Theacher

Platform

Y: The Last Man

Only Murders In The Building estreia no Star+ nesta terça (31)

Impuros

The Dropout

Dopesick

Reservation Dogs

Alien

Shōgun

24 Horas

Alias: Codinome Perigo

Arquivo X

Atlanta

Black-ish

New Girl

Genius Aretha

O meu nome é Earl

O povo contra OJ Simpson

O que fazemos nas sombras

Prision Break

Scandal: os bastidores do poder

Sonwfall

Sons of anarchy

Star

Station 19

The Americans

The Walking Dead

The Resident

This is Us

Pose

A série Love, Victor é derivação do filme Com Amor, Simon (divulgação)

Desenhos:

American Dad

Bless the hearts

Bob’s burguers

Futurama

King of the hill

Os Simpsons

Solar Opposites

The Cleveland

Uma família da pesada

Futebol:

Copa Libertadores

UEFA Europa League

UEFA League

Campeonato Argentino

Premier League

Campeonato Italiano - Série A

La Liga

Campeonato Francês

DISNEY+:

1/9:

Acampados: Temporada 4



A Vida de Dug: Temporada 1

Monstros no Trabalho: Episódio 9

Turner e Hooch: Episódio 7

Tico e Teco: Vida no Parque: Episódio 6

What If...?: Episódio 4

Wild Argentina: Temporada 1

LENDAS da Marvel: Episódio 13: Os Dez Anéis

3/9:

Happier Than Ever: Uma Carta de Amor Para Los Angeles

As aventuras de André e Wally B

Tin Toy

8/9:

Doogie Kamealoha: Doutora Precoce: Episódio 1

Monstros no Trabalho: Episódio 10

Turner e Hooch: Episódio 8

Tico e Teco: Vida no Parque: Episódio 7

What If...?: Episódio 5

10/9:

SparkShort: Vinte e Poucos

15/9:

Amor Mío: Temporadas 1 a 4

Yukon: Plantão Veterinário: Temporada 7

Monstros no Trabalho: Episódio 11

Turner e Hooch: Episódio 9

Doogie Kamealoha: Doutora Precoce: Episódio 2

Tico e Teco: Vida no Parque: Episódio 8

What If...?: Episódio 6

17/9:

Mio Fratello Rincorre I Dinosauri

Marley e Eu

SparkShort: Nona

La ola sin fronteras

O sonho de Red

Tumbas Inundadas do Nilo

Disney’s Broadway Hits at London’s Royal Albert Hall

22/9:

Herdeiros da Noite: Temporada 1

Star Wars Visions: Episódio 1



Spidey and his amazing friends: Temporada 1

Marvel's Spider-Man: Maximum Venom: Temporada 1

Gigantosaurus: Temporada 1

Zeke e Luther: Temporadas 1 a 3

Segredos do Fundo do Mar: Temporadas 1 e 2

Doogie Kamealoha: Doutora Precoce: Episódio 3

Monstros no Trabalho: Episódio 12

Turner e Hooch: Episódio 10

Tico e Teco: Vida no Parque: Episódio 9

What If...?: Episódio 7

24/9:

Amazônia Eterna

Spark Story: Tudo Começa com uma Ideia

Robôs

29/9:

Star Wars Visions: Episódio 2

Monstros no Trabalho: Episódio 13

Turner e Hooch: Episódio 11

Tico e Teco: Vida no Parque: Episódio 10

What If...?: Episódio 8

Doogie Kamealoha: Doutora Precoce: Episódio 4

Mafalda: coleção de curtas

Miraculous: As Aventuras de Ladybug: Temporada 2

Zorro: Temporadas 1 e 2

Nat Geo Lab: Temporada 2

AMAZON PRIME VIDEO:

1/9:

Cinderela



10/9:

The Voyeurs

LuLaRich – 1ª Temporada

16/9:

O jogo das Chaves – 2ª Temporada

17/9:

Everybody’s Talking About Jamie

The Mad Women’s Ball ( O baile das mulheres Loucas)

Do-Re-Mi

24/9:

A Menina Que Matou Os Pais – O Menino Que Matou Meus Pais

Goliath – 4ª temporada

HBO MAX:

1/9:

A Hijacking, 2013

The Animal, 2001

Army Of Darkness, 1993

The Benchwarmers, 2006

Bodas de Oro (AKA The Anniversary), 2019

The Cell 2, 2009

Cloverfield, 2008

Dead Again, 1991

Deck the Halls, 2006

Desvio, 2017

Drinking Buddies, 2013

Filme épico, 2007 (versão estendida)

Event Horizon, 1997

The Evil Dead, 1981

Evil Dead 2, 1987

Impecável, 2008

The Forgotten, 2004

Fun Size, 2012

The Gallows, 2015

The Good German, 2006

The Good Heart, 2010

The Goonies, 1985

Lanterna Verde, 2011

Harry Potter e a Câmara Secreta, 2002

Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1, 2010

Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2, 2011

Harry Potter e o Cálice de Fogo, 2005

Harry Potter e o Enigma do Príncipe, 2009

Harry Potter e a Ordem da Fênix, 2007

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, 2004

Harry Potter e a Pedra Filosofal, 2001

Impostor, 2002 (versão do diretor

Herança, 2020

No Coração do Mar, 2015

Kany Garcia: Soy Yo En Vivo, 2019

King Kong, 2005 (versão estendida)

Lady in the Water, 2006

Meet Me in St. Louis, 1944

Sr. Ninguém, 2013 (versão estendida)

My Golden Days, 2016

Nanny McPhee, 2006

Oblivion, 2013

Na cidade, 1949

Ouija: Origin of Evil, 2016

Paulie, 1998

O Poeta de Havana, 2015

Prime, 2005

Prince Avalanche, 2013

Reik Live From The National Auditorium, 2015

Rent, 2005

Romeo Santos The King Stays King: Live At Madison Square Garden, 2012

Santana – Corazon: Live From Mexico, Live It To Believe It, 2014

Procurando um Amigo para o Fim do Mundo, 2012

Severance, 2007

Showdown In Little Tokyo, 1991

A música continua a mesma, 1976

2, 2012 (versão estendida)

Thalia Viva Tour En Vivo, 2014

Isso é entretenimento !, 1974

Isso é entretenimento! II, 1976

Isso é entretenimento! III, 1994

Transformers, 2007

Indiscutível, 2002

Vanilla Sky, 2001

Vista de cima, 2003

O que eles tinham, 2018

What Women Want, 2000

Yandel: Legacy – From Lider To Leyenda Tour, 2015

2/9:

Adventure Time: Distant Lands – Wizard City, Max Original Special Premiere



Sweet Life: Los Angeles, Max Original Season Finale

3/9:

América, 2020

Enfim, 2020

Bittu, 2020

Nomes de cafeterias, 2020

Liberty Kid, 2007

4/9:

Notícias do Mundo, 2020

7/9:

Hard Knocks ’21: The Dallas Cowboys, Season Finale

8/9:

Nasceu em 2021

9/9:

Mad Max: Fury Road, 2015

Sweet Life: Los Angeles, Max Original Reunion Special

Mortal Kombat, 2021

10/9:

Elliott da Terra, 1ª temporada

Malignant, Warner Bros. Film Premiere, 2021

11/9:

Ben 10, Temporada 4C

NYC Epicenters 9/11 → 2021½, Documentary Series Finale

Walker, temporada 1

12/9:

Cenas de um casamento



13/9:

Ursinhos Carinhosos: Desvende a magia

Sinto muito

Little Ellen, estreia da série Max Original

15/9:

To The Street, 2020

O bom, o mau e o feio, 1966

16/9:

Tig n ‘Seek, Max Original Temporada 3 Estreia

17/9:

Maçã e cebola, temporada 2B

Cry Macho, Warner Bros. Film Premiere

The Little Room, 2021

Superman & Lois, Season 1

18/9:

The People vs. The Klan

20/9:

Difícil, final da 3ª temporada

Total Dramarama

21/9:

Real Sports com Bryant Gumbel

23/9:

Ahir Shah: Dots, Max Original Estreia Especial

Doom Patrol, estreia da terceira temporada de Max Original

The Other Two, Max Original Season 2 Finale

25/9:

Mulher jovem promissora, 2020

26 de setembro

Família nuclear, estreia da série de documentários

27/9:

Huesped Americano (também conhecido como The American Guest), Series Premiere (HBO)

Little Sky, 2021 Asian Pacific American Visionaries Short

Neh, 2021 Asian Pacific American Visionaries Short

Unmothered, 2021 Asian Pacific American Visionaries Short

29/9:

Entre os homens

30/9:

The Not-Too-Late Show with Elmo, Max Original Season 2 Premiere

Tom de dez anos

Aqueles que me desejam a morte, 2021

The Way Down, estreia da série Max Original

Dinossauros Yabba-Dabba



TELECINE:

2/9:

A Nuvem Rosa

3/9:

Noite de Reis



4/9:

2 Corações

5/9:

It: Capítulo 2

6/9:

Acampamento do Pecado

9/9:

Acrimônia

11/9:

O Mauritano



13/9:

É Para o Seu Prórpio Bem

15/9:

Um Funeral em Família

18/9:

Um Casal Inseparável

20/9:

Amor no Dia dos Namorados