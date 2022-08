Saiba qual a cidade que tem a internet mais rápida da Bahia

Apesar de ser a capital da Bahia, o que denota uma maior estrutura tecnológica, Salvador não tem a internet banda larga mais rápida do estado. Pelo menos é isso que garante a Melhor Plano, plataforma especializada em telecomunicações e serviços financeiros, e responsável pelo site Minha Conexão.

Na mais recente atualização do Ranking Minha Conexão, a cidade de Lagoa Real, no Sudoeste baiano e a 731km de Salvador, foi classificada como a internet mais rápida do estado, entre outras cidades que apareceram como destaque em banda larga na região.

Lagoa Real apresentou média de 321.09 Mbps, de acordo com dados mais recentes do ranking, à frente de Maragogipe e Valente, que apresentaram conexões de 221.56 Mbps e 209.49 Mbps, respectivamente, no segundo trimestre. A cidade do Sudoeste está em 29º lugar se consideradas todos os municípios pesquisados pelo Minha Conexão.

Na outra parte da tabela, a cidade com banda larga a passos de tartaruga é Santa Teresinha, a 201km da capital, com velocidade de 7.40 Mbps, seguida por Barro Alto (10.63 Mbps) e Itapicuru (13.33 Mbps).

Entre as capitais brasileiras, Salvador ficou perto da rabeira, como a quarta pior, com 80.91 Mbps de média. No Brasil, a velocidade média é de 120.01 Mbps. Nessa nova pesquisa do Minha Conexão, mais de 18 milhões de dados foram analisados e categorizados em nível nacional, estadual e municipal, de acordo com a velocidade média de download de cada região.