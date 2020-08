Saiba qual a empresa que comprou o Club Med Itaparica

Club Med Itaparica (foto: divulgação)

Conforme noticiado, em primeira mão, pela coluna da semana passada, o contrato de venda do terreno onde estava o Club Med Itaparica foi assinado, na última segunda-feira, pelo Unibanco e pelo Club Med. A partir da assinatura, uma série de análises, na maior parte ambiental, será feita para concluir o negócio. A empresa que está adquirindo o imóvel é a Eindom Empreendimentos Imobiliários. No local, a previsão é que seja erguido um condomínio de casas.

Um dos principais resorts da Bahia, o Club Med foi construído em 1979, numa área de 31 hectares com dezenas de bangalôs projetados para se integrar com as belezas naturais do local.

Tem mais

Por falar em Club Med, a empresa segue com atuação na Bahia através do resort de Trancoso. O empreendimento, que estava fechado para reforma, será reaberto no dia 10 de setembro. O hotel, localizado em cima de uma falésia, ganhou mais 50 quartos e repaginou os 250 já existentes.

Marcelo Sampaio e Letícia (foto: Alô Alô Bahia)

Temporada baiana

O cirurgião plástico do Hospital Sírio Libanês (SP), Marcelo Sampaio, e a esposa, Letícia, estão circulando discretamente pelo Litoral Norte da Bahia, onde permanecerão até a próxima semana. Marcelo é considerado um dos melhores cirurgiões do país – foi ele, inclusive, que retirou um nódulo mamário do governador Rui Costa no início do ano.

Roberta e Paulo Coelho (foto: PR Coelho/divulgação)

Conquista

A Básica Home, localizada na Alameda das Espatódeas, em Salvador, é a nova distribuidora exclusiva da Herman Miller, referência mundial em mobiliário de escritório. A marca americana, que já existe há mais de 100 anos, inovou ao combinar tecnologia, ergonomia e designer e criou as cadeiras que são consideradas as melhores do mundo. “Num momento em que o home office ganha cada ve mais espaço, não há melhor investimento do que uma boa cadeira para trabalhar”, defende o empresário Paulo Coelho, que comanda a loja ao lado da esposa, Roberta Coelho, e do filho Vitor Coelho.

Sem crise

Durante a pandemia, a Le Biscuit investiu 25 milhões de reais na abertura do seu e-commerce, para ampliar e fortalecer a presença digital. Mesmo assim, o grupo baiano também tem expandido as lojas físicas. Acaba de abrir três novas franquias em Pernambuco.

Reabertura

Com o anúncio da reabertura dos restaurantes em Praia do Forte, previsto para este sábado, diversos empresários, principalmente de Salvador, seguiram para o vilarejo. A ideia era jantar hoje a noite, no Taverna Paradiso, mas o plano precisou ser adiado. O famoso restaurante italiano, uma espécie de point para quem gosta de ver e ser visto, está fechado para reforma e não acompanhará o decreto municipal - só reabrirá nos próximos dias. Enquanto isso, seguirá funcionando apenas através do serviço de delivery.

Em alta

Com a pandemia da Covid-19, o comércio eletrônico tornou-se a principal fonte de renda do varejo. Mesmo com as lojas físicas reabertas, a tendência é que as pessoas continuem consumindo cada vez mais no modo online. De acordo com um estudo realizado pela plataforma Nuvemshop, o e-commerce encerrou o primeiro semestre de 2020 com alta de 145% nas vendas.

Adilson e Claudia Galvão (foto: Alô Alô Bahia)

Portfólio

A Punto e Filo, referência em produção de tapetes e carpetes, reúne em sua expertise tecnologia e técnicas artesanais, com resultados que combinam ousadia, apuro e sensibilidade. A novidade é que agora a Uniflex Única passa a representar, com exclusividade, a marca na Bahia. O arquiteto Gabriel Magalhães é quem está assinando o layout do showroom da loja, no Caminho das Árvores.

Após 19 anos oferecendo ao mercado as melhores soluções em cortinas e persianas, a Uniflex Única inicia agora um novo ciclo. "Estamos muito felizes e entusiasmados com essa nova parceria, que vem complementar o nosso mix de produtos", registrou o empresário Adilson Galvão, que comanda a loja ao lado da esposa, Cláudia Galvão.

Flores do artista Petrit Halilaj (foto: divulgação)

Grande escala

O Palácio de Cristal de Madrid, na Espanha, ganhou uma decoração temporária marcada por flores gigantes. O novo visual faz parte de uma exposição do artista Petrit Halilaj, organizada pelo Museu Nacional de Arte Reina Sofia. A instalação explora assuntos como lar, nação, amor e identidade cultural.