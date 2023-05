Saiba quando e como comprar ingressos para Vitória x Ituano

O sócio do Vitória já pode garantir ingresso para o jogo contra o Ituano, através da internet, ao fazer check-in na página do Sou Mais Vitória. A bola rola na sexta-feira (2), às 21h30, no Barradão, pela 10ª rodada da Série B do Brasileiro.

As vendas para quem não é sócio serão iniciadas na quarta-feira (31), no site da Futebol Card. A partir desse dia também será possível comprar ingressos em quatro lojas físicas. As bilheterias do Barradão estarão abertas apenas no dia do jogo, a partir das 15h.

Com 19 pontos, o Vitória é líder isolado da Série B do Brasileiro. Adversário da vez, o Ituano ocupa a 13ª posição, com 10 somados.

PONTOS DE VENDA

Site Sou Mais Vitória (check-in para sócio)

Já à disposição, 24h



Sites Futebol Card (ingresso avulso)

Quarta-feira (31) e quinta-feira (1º): 24h

Sexta-feira (2): até às 22h30

Shopping Capemi

Quarta-feira (31): das 12h às 18h

Quinta-feira (1º): das 10h às 18h

Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Paralela

Quarta-feira (31): das 12h às 21h

Quinta-feira (1º): das 10h às 21h

Bilheterias do Barradão

Sexta-feira (2): das 15h às 22h30

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40



Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60



Sócio Sou Vermelho e Preto

Arquibancada: R$ 32 | Cadeira: R$ 48

Visitante

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40