Salvador comemora São Francisco Xavier com missa e carreata

Padroeiro das Missões de toda a Igreja Católica e Padroeiro de Salvador, São Francisco Xavier será homenageado pelos fiéis soteropolitanos neste sábado (3), quando é celebrada sua festa litúrgica.

A partir das 9h começa a Missa Solene na Catedral Basílica, presidida pelo Bispo Auxiliar Dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida e concelebrada pelo Padre José Abel Pinheiro, pároco da Catedral.

Depois, Imagem Peregrina de Xavier sairá do Terreiro de Jesus em carreata em carro do Corpo de Bombeiros em direção à Paróquia de Sant'Ana no Rio Vermelho, onde haverá uma nova missa para os devotos.

Assistente espiritual da Devoção ao Padroeiro de Salvador, o Padre Ângelo Magno Carmo Lopes lembra que este ano também se celebram 400 anos de canonização de Xavier.

"Salvador tem duas datas especiais para pedir a intercessão do nosso Padroeiro, que é também o maior missionário da história moderna da Igreja Católica: o dia 10 de Maio, data estabelecida pela Câmara de Salvador e reconhecida pelo Vaticano em 1686 e também o dia 03 de Dezembro, dia da sua festa litúrgica", explica Padre Ângelo.