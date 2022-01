Salvador divulga como será estratégia de vacinação de crianças contra a covid-19

A prefeitura divulgou nesta segunda-feira (10) o planejamento para vacinação de crianças contra a covid-19 em Salvador. Ainda não há data confirmada de chegada dos imunizantes, mas isso deve acontecer em breve. "Nossa expectativa é que até o final da semana possam chegar a Salvador (as doses) e vamos iniciar de imediato a vacina para as crianças para todos aqueles pais que quiserem vacinar seus filhos de 5 a 11 anos", afirmou o prefeito Bruno Reis nesta manhã.

Bruno destacou que a orientação é que os pais levem os filhos para se vacinar. "A gente recomenda que faça, por tudo que estamos vendo, aumento do número de casos, e principalmente por estar evidenciado que a vacina tem cumprido seu papel, tem evitado um agravamento no sistema de saúde", destacou ele.

O prefeito citou que mesmo em meio à alta de casos de covid, a maioria não precisa de hospitalização. "Os casos têm aumentado diariamente. Nunca tive tantos colaboradores, secretários, diretores, com covid como estão. Nunca tive tantos amigos, conhecidos, parentes com covid, como nesse momento. Porém graças a Deus, graças à vacina, nenhum demandando internação, demandando tempo de enfermaria ou UTI", ressaltou.

A vacinação para a faixa de 5 a 11 anos foi autorizada pela Anvisa no final do ano passado. "A partir do momento que tem aprovação técnica e científica, e sempre foi isso que nos pautou, a gente está aqui para vacinar e recomendar (que se vacinem".

Salvador tem 149.214 crianças cadastradas na faixa autorizada. O imunizante que será usado na vacinação será o da Pfizer, em uma dose com 0,2 ml e composição específica para esse grupo etário. Não será administrada a vacina contra covid junto com outros imunizantes do calendário infantil. A recomendação, por precaução, é fazer intervalo de 15 dias.

O horário previsto para a vacinação é das 8h às 18h, em mais de 65 pontos espalhados pela cidade. Para se vacinar, a criança precisará ter o nome no site da Secretaria da Saúde e uma declaração de pais ou responsáveis autorizando. Será preciso levar a declaração, originais e cópias do cartão de vacina e documento de identificação da criança a ser vacinada e do pai ou mãe que fez a declaração.

Além de contar com profissionais treinados para o atendimento de crianças, a prefeitura planejou ações para tornar o momento mais lúdico para os pequenos. Estão previstas participações do Le Cirque, atrações do Programa Ruas de Lazer e Anderson Martins DJ.

Gripe

O prefeito anunciou também que a vacinação contra gripe será liberada para o público geral a partir da terça. "A gente volta com a vacina da gripe para todos em geral. Crianças ou adultos. Temos doses para isso", acrescentou.

A programação de pontos de vacinação e estratégia mais detalhada será divulgada até o final do dia. "Vamos informar locais e horários e pedimos a todos que possam ir se vacinar".