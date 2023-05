Salvador é a primeira cidade 100% iluminada em LED do mundo, diz Bruno Reis

Durante sua palestra de abertura do II Fórum ESG Salvador, o prefeito Bruno Reis destacou uma série de ações da capital baiana em prol do desenvolvimento social, ambiental e de governança.

Dentre as ações, o gestor municipal destacou o fato de que Salvador 'é a primeira cidade do mundo a ter iluminação pública 100% LED, tudo feito com recursos próprios'.

Veja trecho de participação do prefeito:

