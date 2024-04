CALOR

Temperaturas acima da média devem atingir oeste baiano esta semana

No fim de abril e início de maio, a quarta onda de calor atinge partes do país como pontos de São Paulo, o sul do Mato Grosso e o oeste do Paraná. Na Bahia, apesar do calor não chegar a níveis extremos nesse período, devem ser registradas temperaturas até 5º acima da média no oeste do estado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).