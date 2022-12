Salvador é o 4º destino mais procurado para o Réveillon no Brasil

Salvador é o 4º destino turístico mais buscado no Brasil por quem pretende viajar no Réveillon. A informação consta em pesquisa realizada pelo Kayak - serviço de busca de voos e roteiros turísticos –, que levantou os locais mais procurados no site entre os dias 16 de setembro e 16 de novembro deste ano, para viagens no período de 1º de dezembro de 2022 e 5 de janeiro de 2023. A capital baiana vem logo atrás de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE). Mas, o estudo do Kayak também mostra um crescimento de 261% nas buscas pela cidade, quando se compara o mesmo período de 2022 e o de 2019, antes da pandemia.

Um dos motivos para a capital baiana estar entre as mais atraentes do Verão é o Festival Virada Salvador, que este ano pretende superar os dois milhões de participantes de 2019, a última edição do evento antes da covid-19. Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), cerca de 377 mil turistas virão à cidade no período do Réveillon. São 201 mil visitantes do interior da Bahia (55%), 164 mil de outros estados do país (45%) e mais 12 mil de outros países (3,3%). A pasta estima, ainda, que entre 30 de dezembro e 2 de janeiro, a virada do ano irá movimentar R$ 326 milhões.

Em nota, a Secult informou que não realiza pesquisas de ranking, mas que nos últimos anos Salvador tem sempre ficado entre as cinco cidades mais procuradas e atribuiu o resultado à requalificação dos espaços, construção de novos equipamentos e divulgação. “A Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Turismo, informa que segue trabalhando para tornar Salvador o destino turístico mais procurado do Brasil”, diz o texto.

O setor hoteleiro está apostando na alta demanda já que em edições anteriores do Festival Virada a taxa de ocupação se aproximou de 100%. Na semana passada, durante o Salvador Experience 2022, evento que discute estratégias para o turismo da Bahia, empresários e agentes de viagem disseram que a meta para janeiro e fevereiro é alcançar 70% de ocupação, mesmo percentual de antes do coronavírus. Na primeira semana de dezembro ela ficou em 60%.

Festival Virada

O Festival Virada Salvador 2023 terá 70 horas de música e 36 atrações, sete em cada dia. A exceção é no dia 1º, que contará com seis nomes. Os shows começam a partir das 17h, e a montagem do palco segue a todo vapor na Boca do Rio, ao lado do Centro de Convenções.

Ainda faltam 15 dias para o evento, mas a estudante Ana Beatriz Souza, 20 anos, já está com a roupa separada. Moradora do Recôncavo, ela vai passar a virada de ano com a família na capital e contou que está animada:

“Da outra vez eu não estava namorando. Agora, além do meu namorado, tem uma prima e o namorado dela. Em 2019, estávamos em cinco pessoas e, em 2022, seremos oito, se não aparecer mais gente até lá”, brincou. A viagem está planejada desde outubro.

Em outubro, também, duas primas da promotora de vendas Gabriela Azevedo, 28, que moram em São Paulo, confirmaram que vão passar a virada em Salvador. “Elas vão chegar na semana do Natal e voltam na segunda semana de janeiro. Estão animadas”.

Operação Verão

Para garantir que o Verão terá energia de sobra, a Neoenergia Coelba informou que a Operação Verão terá investimento de R$ 135 milhões. “O trabalho é direcionado para as regiões que registram aumento de consumo de forma abrupta, o que faz com que essas localidades recebam as pessoas com mais segurança e mais tranquilidade”, afirma o diretor-presidente da Coelba, Luiz Antonio Ciarlini.

Segundo a empresa, em algumas regiões turísticas, como o litoral e a Chapada Diamantina, o consumo de energia durante o verão dobra porque além dos turistas de fora da Bahia e do Brasil, parte da população baiana migra de outras cidades para essas regiões, principalmente no período das festas.

A empresa fez melhorias em 45 km de rede, comprou novos equipamento e intensificou as inspeções e a manutenção do maquinário.

Bahia vai receber 6 milhões de turistas no verão

Cerca de seis milhões de turistas devem visitar a Bahia entre dezembro de 2022 e março de 2023, movimentando cerca de R$ 9 bilhões. O secretário estadual de Turismo, Maurício Bacellar, disse que o governo tem trabalhado em quatro áreas no programa Viva Turismo Bahia: biosegurança, capacitação de mão de obra, obras de infraestrutura e ações de promoção do destino Bahia. Ainda segundo ele, a estratégia rendeu bons resultados.

“Hoje, a Bahia já tem uma movimentação no turismo superior à época da pré-pandemia. O maior exemplo disso é o número de empregos gerados na atividade turística. Nós perdemos na pandemia 19 mil postos de trabalho e, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), até setembro de 2022, a atividade já tinha recuperado mais de 20 mil postos. Nossa expectativa é de que este Verão seja em movimentação turística superior a 2019”, afirmou.

O número de cruzeiros bateu recorde. Entre outubro de 2022 e abril de 2023, serão 110 atracações, sendo 75 em Salvador e 35 no porto de Ilhéus, no Sul do estado. Já a prefeitura de Salvador estima que o turismo movimente cerca de R$ 5 bilhões, entre dezembro e março. São esperados 3 milhões de visitantes nesse período na capital.

Confira a programação do Festival Virada Salvador 2023:

28 de dezembro

Bloco afro Ilê Aiyê

Bell Marques

Nattan

É o Tchan

Ivete Sangalo

Tarcísio do Acordeon

29 de dezembro

DJ Alok

Gusttavo Lima

Rafa e Pippo

Xand Avião

Parangolé

Simone Mendes

30 de dezembro

Durval Lélys

Jorge & Mateus

Psirico

Mari Fernandez

Vítor Fernandes

Thiago Brava

31 de dezembro

Lincoln

Léo Santana

Wesley Safadão

João Gomes

Zé Vaqueiro

Thiago Aquino

Cláudia Leitte comanda a virada

1º de janeiro