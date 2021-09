Salvador é top 3 em ranking do Itaú

A pandemia fez crescer ainda mais a digitalziação de diversos processos que éramos acostumados a fazer pessoalmente. Um deles é a abertura de contas e Salvador se mostra concentada. A capital baiana alcançou o top 3 do Itaú Unibanco em contas abertas por pessoas físicas pelo meio virtual no mês de agosto, mês com maior volume do segmento no ambiente onlin (58% do total das contas abertas). À frente de Salvador, somente São Paulo e Rio de Janeiro.

O resultado, de acordo com o Itaú Unibanco, confirma uma tendência que vem se consolidando desde o começo do ano: no primeiro trimestre, houve um aumento de 21% no número de contas abertas online em comparação ao mesmo período de 2020.

Para acompanhar o comportamento deste perfil de cliente - cada vez mais adepto ao ambiente digital - o banco disponibilizou 39 novas funções no app Itaú desde o começo do ano, incluindo soluções como a habilitação do iToken por biometria facial, contestação de despesas, alteração de limite para cartão de crédito, recarga de bilhete único, lista de formalização remota, entre outras.