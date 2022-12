Salvador Experience 2022 discute estratégias para o turismo da Bahia

Convencer alguém a passar as férias em Salvador pode parecer uma tarefa simples à primeira vista para uma cidade com tantos atrativos, mas em tempos de pandemia, guerra, passagens áreas com preços elevados e concorrência acirrada por destinos de lazer é preciso pensar estratégias de venda para sair na frente. O Salvador Experience 2022 está discutindo com empresários e operadores de turismo novas tendências do mercado, oferecendo capacitação e oportunidades de network.

A abertura oficial do evento aconteceu nesta terça-feira (6), no Fiesta Bahia Hotel, no bairro do Itaigara, e a ação segue até a quinta-feira (8). Na prática, empresários e representantes do trade turístico, além de 250 agentes de viagens e operadores de turismo da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco foram convidados para conhecer os atrativos da capital baiana e para pensar novas estratégias de venda.

O Salvador Experience 2022 é uma realização da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA) em parceria com a Prefeitura de Salvador. O presidente da entidade, Luciano Lopes, explicou que o principal objetivo é ampliar o número de turistas na capital e no estado, e alcançar a taxa de ocupação de 70% dos leitos nos meses de janeiro de fevereiro, mesmo cenário de antes da pandemia.

“Estamos otimistas porque a ocupação dos leitos em Salvador vem se recuperando, ainda não estamos iguais ao período antes da pandemia, mas estamos muito próximos. Teremos o réveillon e o carnaval e eles serão catalizadores para acelerar esse aumento de turismo na cidade. Além disso, temos agentes de viagens de vários estados no evento, então, o objetivo é trabalhar o setor em toda a Bahia”, afirmou.

Ele contou que o foco é a atração do turismo de lazer e que um dos desafios ainda é o preço elevado das passagens áreas, por isso, uma das estratégias é apostar nos destinos regionais. Na plateia estava o gestor de Produtos Bahia para a Azul Viagens, Lúcio do Carmo, que fez uma leitura do cenário.

“Existem vários fatores que influenciam nos preços das passagens. O primeiro é o combustível de aviação e essa constante guerra influencia no preço do petróleo, e tem a demanda, porque apesar dos preços altos as pessoas não deixaram de viajar. Paralelo a isso, ainda há a questão da alta do dólar e as mudanças políticas, mas a gente acredita que a situação se estabilize a partir de janeiro”, afirmou.

A partir do dia 17 de dezembro a Azul vai ampliar o número de voos para Salvador, serão mais 16 operações de pousos e decolagens por dia, além dos cerca de 50 que já acontecem atualmente. A operação vai buscar novas origens no Sudeste e Sul do país, segue até fevereiro e pode ser estendida. Lúcio recebeu uma placa em agradecimento pela parceria da empresa com o setor de turismo.

Desafios

O crescimento no número de casos de covid-19 no Brasil é uma preocupação. O subsecretário de Cultura e Turismo de Salvador, Érico Mendonça, disse que a prefeitura está monitorando a situação.

“Estamos na expectativa de que a pandemia possa ter um controle e que tenhamos um verão mais tranquilo, mas evidentemente há um risco e esperamos que as autoridades sanitárias consigam dá um retorno. Porém, não podemos parar de trabalhar na captação na expectativa de que a covid não se alastre como foi em períodos anteriores”, disse.

Ele contou que o Salvador Experience 2022 é importante, porque ajuda a impulsionar o setor. O evento tem duas divisões. O Road Show Salvador, realizado nesta terça-feira, ocorre anualmente em mais de dez cidades do Brasil e da América do Sul, capacitando profissionais do trade para atrair turistas. Essa foi a primeira edição em Salvador.

Já a Fan Show Salvador vai apresentar a capital baiana para os 250 agentes de viagens e operadores de turismo da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, por meio de um City Tour Histórico e Panorâmico na Praça Municipal, Elevador Lacerda, Igreja de São Francisco, Largo do Pelourinho, Catedral Basílica, Orla da Ribeira, Memorial Irmã Dulce, Farol da Barra com pôr do sol, Museu do Mar Aleixo Belov, Canoa Havaiana, além da experiência do Catamarã Veja Salvador do Mar.

Receita

A expectativa da Prefeitura de Salvador é de que o turismo movimente cerca de R$ 5 bilhões, entre dezembro deste ano e março de 2023. A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Mila Paes, está otimista e destacou os atrativos da capital, com a divisão do turismo em sol e praia, náutico, de negócios e religioso.

“Nossa expectativa é enorme de que teremos um grande verão, com grandes eventos e retomada de atividades. A gente percebe esse movimento já na cidade, seja através de eventos, seja através do próprio turismo”, disse.

A estimativa é de que, num cenário conservador, Salvador atraia 3,2 milhões de turistas no próximo verão, mesmo número registrado em 2020, último período anterior ao início da pandemia. Num traçado otimista, a capital baiana poderá receber 3,4 milhões de visitantes, número que superaria em 5% o verão de 2020.

O superintendente de Promoção e Serviço Turísticos da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur), João Henrique Paolilo, destacou os esforços do estado. “Hoje 10% de todos os empregos gerados na Bahia estão relacionados a atividade turística, e o governo tem trabalhado para que o setor seja um dos vetores para o desenvolvimento econômico e social do estado”, afirmou.