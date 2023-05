Salvador Norte Shopping sedia feira de adoção de pets neste sábado (27)

Uma feira de adoção de cães e gatos está programada para acontecer no Salvador Norte Shopping, neste sábado (27). A ação é aberta ao público e acontece no PetPark (piso L1), das 13h às 18h.

Serão disponibilizados para adoção, cerca de 20 cães e gatos, em idades de filhote e adulto. O espaço onde ocorrerá a ação foi montado especialmente para promover um ambiente confortável para os animais, com circuito de brinquedos.

Para adotar é necessário ter mais de 18 anos, levar documento de identidade, RG, CPF e comprovante de residência, além de assinar um termo de responsabilidade pelo animal escolhido.

Para quem quiser adotar e ainda tiver dúvidas de como cuidar dos bichinhos, uma equipe de profissionais estará no local esclarecendo questões sobre alimentação e cuidados. A iniciativa é realizada em parceria com as ONGs Adote um Lovinho e Coletivo Bichanada.