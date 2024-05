REGIÃO METROPOLITANA

Caixão cai no meio da rua durante transporte em Camaçari

Vídeos gravados por pessoas que passavam pela rua no momento e que circulam pela internet mostram os carros desviando do objeto. Nas imagens é possível ver o caixão fechado, porém, não é possível saber se há um corpo dentro.

O CORREIO entrou em contato com a PAFIR, funerária responsável pelo caixão. Eles confirmaram que o serviço era prestado por eles e informaram que o caso está sendo apurado pela empresa. Sobre se havia ou não um defunto no caixão, a empresa informou que não poderia dar essa informação no momento.