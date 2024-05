TERRENO

Correios vende imóvel desocupado em Salvador; saiba onde

Os Correios colocaram à venda o imóvel localizado na Rua Marquês de Caravelas, no bairro da Barra, em Salvador. A entidade justifica que a atual diretoria tem revisto a situação da carteira imobiliária da empresa e, por isso, estão sendo colocados à venda os imóveis que não são mais eficientes do ponto de vista técnico-operacional. A agência franqueada dos Correios na Rua Dias D'Ávila, 34, no mesmo bairro, está ativa.

O terreno à venda possui uma loja comercial de pavimento térreo e é localizado em meio de quadra, a poucos metros da praia. A licitação ocorre no formato eletrônico e será realizada no dia 27 de maio, às 10h. Para participar é necessário que os interessados cadastrem-se na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil.