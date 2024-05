TRANSPORTE

Reunião entre rodoviários de Salvador e empresas termina sem acordo

A reunião entre representantes do Sindicato dos Rodoviários de Salvador e das empresas de transporte público encerraram sem acordo na manhã desta terça-feira (14). A informação foi confirmada pelo diretor do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Seteps), Jorge Castro. Não há previsão de nova rodada de negociação.

Antes do encontro, o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, Fábio Primo, afirmou ao CORREIO que não descarta uma greve da categoria. "Pode sim ter uma greve. Mas a nossa intenção é buscar o diálogo e, se não avançar, vamos buscar os meios que possam nos ajudar, como MTE [Ministério do Trabalho e Emprego] e MPT [Ministério Público do Trabalho]", afirmou.

A principal reivindicação é de aumento salarial. As empresas oferecem um novo reajuste, de 1,24% a partir de maio e manteve as outras propostas, como as seguintes: todas as horas extraordinárias podem ser compensadas num prazo de 1 ano; seja garantido pelo menos uma folga aos domingos; os cobradores poderão ter folga aos domingos e feriados e jornada em tempo parcial com até 30 horas sem limites de números de trabalhadores contratados.