Salvador recebe Mostra de Cinema Europeu com sessões gratuitas

Salvador será a sede de uma programação internacional de filmes, a partir do próximo sábado, dia 7 de maio. É a Mostra de Cinema Europeu, promovida pelos institutos que representam Espanha (Instituto Cervantes), Alemanha (Goethe-Institut) e França (Aliança Francesa) na capital.

Em cartaz no Circuito Saladearte Cinema do Museu, no Corredor da Vitória, a Mostra faz parte da programação da Semana da Europa, uma iniciativa da EUNIC, rede de institutos de cultura europeus e organismos nacionais formada por 36 instituições que representam os 28 países membros da União Europeia.

No dia sábado (7), às 19h, será exibido o primeiro filme da Mostra de Cinema: a produção ucraniana “Volcano” (2018), do diretor Roman Bondarchuk. Os ingressos são gratuitos e poderão ser retirados no dia da exibição, uma hora antes da sessão, na bilheteria do cinema. Confira programação completa de filmes ao final da matéria.

Na mesma noite, um coquetel de lançamento, exclusivo para convidados, receberá o Cônsul Geral da França em Recife, Hugues Fantou, o Cônsul Geral da Espanha em Salvador, Carlos Pérez-Desoy Fages, a Cônsul Honorário da Alemanha em Salvador, Petra Schaeber, e a Cônsul Honorário da Itália na capital baiana, Andrea Garziera.

O evento também reunirá os diretores do Instituto Cervantes, Daniel Gallego Arcas, da Aliança Francesa, Christian Dejour, e a diretora do Goethe-Institut, Friederike Möschel, além de autoridades e representantes da cultura e poderes públicos na Bahia.

Os ingressos são gratuitos, e a retirada acontece 1h antes da exibição, no cinema. As sessões acontecem sempre às 19h.

Programação

Sábado (07/05), às 19h - "Volcano”, 2018, Ucrânia

Segunda-feira (09/05), às 19h - "Campeones", 2018, Espanha

Terça-feira (10/05), às 19h - “Rouge”, 2020, França

Quarta-feira (11/05), às 19h - “O Traidor”, 2022, Itália

Quinta-feira (12/5), às 19h - "Toubab", 2021, Alemanha