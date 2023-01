Salvador recebe pop-up store da Nordestesse com criação de 25 marcas no Nordeste

De 28 de janeiro a 4 de fevereiro, Salvador vai abrigar uma pop-up store da Nordestesse, plataforma que impulsiona negócios criativos do Nordeste. A loja temporária será montada na sede da marca de mobiliário Saccaro, em um casarão localizado na Rua Vieira Lopes, 75, Rio Vermelho. Por lá, o público vai encontrar itens de moda assinados por diversos criadores da região – inclusive da Bahia.

Loja vai funcionar na sede da Saccaro, marca referência em mobiliário contemporâneo, que está em fase de soft opening num charmoso casarão no Rio Vermelho

​Ao todo, 25 marcas de moda, acessórios e objetos de design apresentarão suas criações. Da Bahia, participam Adriana Meira, Balbina, MB Conceito, Dua, Gefferson Vila Nova, Sillas Filgueira, Ateliê Mão de Mãe, Kennedy Bahia, Realce e Santa Resistência. Destes, os seis primeiros integram o time de estilistas e marcas que desfilam no Afro Fashion Day, projeto realizado desde 2015 pelo Jornal CORREIO em novembro, celebrando o Mês da Consciência Negra.

Croquis de Sillas Filgueira: responsável pela marca, a estilista Silla Maria criou peças exclusivas para a pop-up

Além das peças dos baianos, o público que visitar a Casa Nordestesse vai encontrar também produtos criados por 7 pernambucanos (Azulerde, Casa de Maria, Juliana Santos, Oh!Laria, Olha a Trela, Prosa, Rush Praia), 5 cearenses (Açude, Casa Aika, Gonzalo, Matulão e Studio Orla) e 3 potiguares (DePedro, Funlab, George Azevedo).

Algumas marcas apresentarão peças feitas especificamente para a festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, ou que dialogam com o espírito e as cores do orixá (azul claro, prata e branco).

Adriana Meira também vai levar uma coleção especial para o espaço

“Salvador fervilha de turistas nos meses de janeiro e fevereiro, que lotas restaurantes, barcos, praias e festas. Mas ficam perdidos quando querem conhecer melhor a moda baiana, já que boa parte dos estilistas faz vendas apenas em seus ateliês, com hora marcada”, explica Daniela Falcão, fundadora do Nordestesse.

Bijus da Duo e looks da Balbina estarão por lá

“Além disso, sempre recebemos pedidos de nossos seguidores baianos de que fizéssemos uma pop-up em Salvador trazendo marcas do resto do Nordeste que eles conheceram através da plataforma”, completa.

Um dos criadores mais tradicionais do estado, Kennnedy Bahia participará do projeto, assim como a Santa Resistência

A Casa Nordestesse em Salvador estará em atividade das 10h30 às 19h, do sábado, 28 de janeiro, ao sábado seguinte, 4 de fevereiro. No dia 28, haverá uma recepção de abertura, a partir das 16h, com participação dos estilistas baianos e de alguns de fora. A pop-up vai funcionar inclusive no dia 2 de fevereiro. “Nossa ideia é entrar no calendário fixo da Festa de Iemanjá, trazendo moda e design autorais e regionais a baianos e turistas”, diz Daniela Falcão.