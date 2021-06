Salvador registra primeiro avanço na arrecadação do ISS em 13 meses

A arrecadação do Imposto Sobre Serviço (ISS) em Salvador registrou o primeiro aumento em 13 meses e reverteu, em abril, a tendência de queda que existia desde o início da pandemia da covid-19, em abril de 2020. De acordo com o Boletim Econômico-Fiscal, divulgado na quarta-feira (16) pela Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), a arrecadação no quarto mês de 2021 foi 2,2% maior do que a do mesmo período do ano passado.

Esse resultado positivo pode ser atribuído em grande parte ao desempenho da área da saúde, com elevada participação do tributo. Quando comparados os valores reais do mesmo mês, em 2020 e 2021, o setor registrou um crescimento de 10,4%. Além da saúde, segmentos como serviços imobiliários, profissionais e de informação e comunicação também contribuíram para o avanço.

Essenciais para a cidade, os setores de hotelaria, turismo e cultura ainda seguem em baixa, apresentando um nível menor que a metade do que era há um ano. Além disso, serviços como construção civil, educação e atividades financeiras também não atingiram a recuperação da queda sofrida por causa do avanço da pandemia.

Nos quatro primeiros meses deste ano, as receitas acumuladas de ISS somaram R$347 milhões, enquanto as despesas com o coronavírus, sozinhas, chegaram a R$315 milhões, diz a prefeitura.