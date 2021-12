Salvador registra primeiros casos de gripe influenza H3N2; confira postos de vacinação

Salvador registrou, nesta quarta-feira (1), três casos de Influenza A (H3N2). As ocorrências foram identificadas na região de Itapuã e Candeal. Ainda foram registrados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) dois casos de Influenza B. Com isso, a capital baiana contabiliza 5 casos de influenza, sendo um deles de uma criança de 11 anos.

Os casos deixam a SMS em alerta. A pedido do secretário da pasta, Leo Prates, o Ministério da Saúde se comprometeu a enviar para a capital baiana um aporte de 100 mil doses da vacina contra a Influenza (nome científico da gripe). O pedido do gestor foi feito com o objetivo de se evitar um surto da doença na cidade como já acontece no Rio de Janeiro.

“Solicitamos o aporte das doses para garantir a oferta do imunizante nos postos de saúde e evitarmos surgimento de casos da doença. Rio de Janeiro enfrenta uma situação muito difícil e não queremos isso em Salvador”, destacou Leo Prates.

Ele também chamou a atenção dos pais ou responsáveis sobre a importância da dose de reforço para as crianças que receberam a vacina influenza pela primeira vez em 2021.

De acordo com a SMS, os postos de saúde estão priorizando a vacinação das crianças que receberam a vacina influenza pela primeira vez em 2021. Isso porque o novo esquema de imunização deste público prevê a administração de duas doses da vacina. Ou seja, a criança que tomou a dose da vacina pela primeira vez esse ano precisa retornar para fechamento do esquema.

Com o recebimento de novos lotes do imunizante, que serão enviados pelo Ministério da Saúde, a oferta voltará a contemplar o público geral.

A Influenza ou gripe é uma doença viral, aguda do aparelho respiratório, que provoca febre, tosse, dor de garganta, dores no corpo e mal-estar, sendo geralmente benigna e autolimitada. Porém, em alguns casos pode apresentar complicações, levando à internação hospitalar e até mesmo ao óbito em casos extremos.

A transmissão acontece de forma direta por meio das secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada ao espirrar, tossir ou falar, ou por meio indireto pelas mãos que após contato com superfícies recentemente contaminadas por secreções respiratórias de um indivíduo infectado podem carrear o vírus diretamente para a boca, nariz e olhos.

A vacina para as crianças pode ser encontrada nos seguintes postos de saúde:

DS Pau da Lima

* UBS Peres da Veiga

DS Barra - Rio Vermelho

* Multicentro Adriano Pondé

DS Itapagipe

* UBS Ministro Alckmin

DS Centro Histórico

* Multicentro Carlos Gomes

DS São Caetano-Valéria

* UBS Pericles Laranjeiras

DS Cajazeiras

* USF Yolanda Pires

DS Liberdade

* Multicentro Professor Bezerra Lopes

DS Brotas

* UBS Manoel Vitorino

DS Cabula/Beirú

* USF Pernambuezinho

DS Subúrbio Ferroviário

* USF Teotônio

* USF Beira Mangue

*UBS Sérgio Arouca

DS Boca do Rio

* USF Pituaçu

DS Itapuã

*UBS São Cristóvão