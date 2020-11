Salvador Restaurant Week começa nesta segunda-feira (16) com três tipos de menus

Para quem estava acostumado a um preço único para o menu completo do almoço e outro para o jantar, a 17 ª edição do Salvador Restaurant Week, que começa nesta segunda-feira (16) e vai até 6 de dezembro, em mais de 30 endereços na cidade, chega com novidades.



A principal delas é a inclusão de novas categorias de menus que passa a oferecer, além do tradicional, as modalidades Plus e Premium que, fiquem ligados, têm preços diferenciados. Ou seja, são mais caros do que o primeiro.

(Tati Freitas/Divulgação)

Fettuccini Calamari no menu do Al Mare

A princípio, a proposta soa meio estranha, especialmente se nos remetermos à ideia inicial do evento. Mas se pensarmos que nas edições anteriores as opções eram muito limitadas, e algumas vezes, sofríveis – especialmente no quesito atendimento - a inclusão dessas duas novas categorias pode dar mais possibilidades de escolha e uma experiência gastronômica com um melhor custo-benefício.



Afinal, se considerarmos os preços praticados no mercado local, os valores propostos para esta edição, mesmo os das categorias superiores, pode ser sim um bom negócio para o consumidor que, além de poder escolher o cardápio que cabe no seu bolso, contará com mais opções de pratos.

(Leonardo Freire/Divulgação)

Moqueca baiana é uma das apostas do Wish Hotel da Bahia

Então vamos aos três preços: almoço por R$ 46,90 e jantar por R$ 58,90 para o menu Tradicional; R$ 55,00 no almoço e R$ 68,00 jantar no menu Plus; e R$ 68,00 almoço e R$ 89,00 no jantar no Premium.



Lembrando que para cada um é cobrada uma taxa de R$ 1,00 a mais, que é para a ação social que o evento faz desde sua primeira edição. Vale lembrar, que os preços para quaisquer dos menus escolhidos incluem entrada, prato principal e sobremesa.



O evento que acontece simultaneamente em Salvador e em outras capitais brasileiras, ajuda a fomentar o mercado gastronômico local, e dá oportunidade a um público que não costuma frequentar os ditos restaurantes mais sofisticados, de conhecer estes espaços. O que não deixa de ser uma democratização deste serviço que muitas vezes não é assim tão inclusivo.

(Junior Gois/Divulgação)

Combinado com salmão, atum e agulhão no Tokai

Afinal, se deliciar com uma moqueca de camarão com arroz e farofa de dendê, preparada pelo premiado chef Beto Pimentel, no restaurante Paraiso Tropical, é uma experiência qye sempre vale a pena. E o salmão grelhado ao molho de cogumelos e batatas rústicas com assinatura do chef Marcelo Fugita, do Soho Paseo ? E estas não as únicas opções das duas badaladas casas.



O Paraíso Tropical colocou como opção também um delicioso filé grelhado de carne de sol acompanhado de farofa de manteiga, arroz e molho de beribéri, que é um dos pratos mais pedidos da casa, depois dos frutos do mar, é claro!

(Divulgação)

Soho Paseo incluiu salmão grelhado com batatas rústicas no seu menu

Já Marcelo Fugita preparou ainda um combinado Week de 15 peças que inclui sushis e sashimis de atum, salmão, e por aí vai. Sempre uma boa pedida para quem gosta de um boa comida japonesa.



Mas nem só de paraísos e sohos vivem os comensais. Por isso, é bom ficar ligado na lista dos participantes. Até agora já confirmaram participações: Lafayette, La Pulperia, Bella Napoli, 33 DownTown, 33 Restaurante, Al Mare, Azougue, Adega de Comer, Barbacoa, Barravento, Bistrot Trapiche Adega, Cantina Don Bello, Ferreiro Café e Gattai Restaurante.

Também aderiram ao evento o Haack Restaurante, La Pulperia, Martim Pescador – Pituba, Minyara Rotsseria, Paris 6, Pasárgada, Portogaia, Riz, Santi Café, Tokai e o Wish Hotel da Bahia. Até o começo do evento, outros ajudarão a engrossar esta lista que pode ser conferida, inclusive com os cardápios de cada um dos restaurantes, o turno em que está participando e, claro, os preços e os tipos de menu.

(Divulgação)

No menu do Portogaia tem, dentre outras opções, o stinco de cordeiro

Em tempos difíceis como o que temos vivido desde março passado, a realização do festival é também uma forma de gerar mais negócios e receitas para os restaurantes participantes e seus fornecedores.

“Esta edição vem em um momento estratégico. Além de criar experiências prazerosas para os clientes, com toda segurança necessária que o momento exige, temos total ciência do importante papel do festival em fomentar os negócios na cadeia de restaurantes, que foi severamente impactada durante a pandemia”, diz Fernando Reis, CEO do Restaurant Week.

(Divulgação)

A tradicional moqueca de camarão do Paraíso Tropical no Restaurant Week

Pilotado na Bahia pela Licia Fabio Produções, o evento, que vem sendo realizado em Salvador há 12 anos, a cada edição escolhe um projeto social para ser beneficiado com o valor de R$ 1,00 para cada prato vendido. Pago pelo consumidor, que fique claro. Este ano, a entidade escolhida foi o Instituto dos Cegos da Bahia.



Em função da pandemia, todos os estabelecimentos participantes receberam orientações sobre as normativas de segurança e deverão cumprir os protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias para manter a segurança e saúde de suas equipes e clientes.

(Tati Freitas/Divulgação)

Frutas flambadas com sorvete de coco do Gattai. Todos os menus incluem sobremesas

Neste item, estão incluídos, segundo Licia Fabio, cardápio digital e acesso aos menus diretamente de seus celulares, via leitor de QR Code. “A Maítre Digital, plataforma de reservas do evento, também estará disponível para os clientes utilizarem gratuitamente durante todo o período”, explica a promoter.

De cá, ficamos torcendo para que você tenha uma boa experiência. E não esqueça dos protocolos de saúde, afinal, ainda estamos numa pandemia.