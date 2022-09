Salvador Shopping é eleito o centro de compras com o maior índice de satisfação de clientes do País

O Salvador Shopping foi eleito o centro de compras com maior índice de satisfação dos clientes no País no prêmio NPS Awards 2022. O anúncio foi feito na noite do dia 15 de setembro, durante a programação da Latam Retail Show, maior evento do segmento na América Latina, realizado na Expo Center Norte, em São Paulo.

Promovido pela SoluCX em parceria com a Exame e a Gouvêa Experience, a premiação reconhece as empresas do mercado que conquistaram um alto poder de recomendação dos consumidores. O empreendimento baiano disputou com outros 60 shoppings.

O superintendente do Salvador Shopping, José Luiz Miranda, recebeu a premiação e destacou a importância do prêmio, sobretudo no ano de comemoração dos 15 anos do empreendimento. “É com grande satisfação e alegria que recebemos esta premiação. Ela materializa o reconhecimento a um trabalho desenvolvido com muita dedicação e empenho pelos nossos colaboradores. Temos como um dos nossos principais pilares a hospitalidade e receber o prêmio em um ano extremamente desafiador é motivo de orgulho e comemoração. Seguiremos investindo na excelência, num mix de lojas com marcas exclusivas e internacionais, além de sermos considerados referência em gastronomia, bem como trabalhando a diversidade, a inclusão, o compromisso social e mantendo o pioneirismo”, sinaliza.

O executivo ainda acredita que é uma resposta do público à dedicação e compromisso do Grupo JCPM e seus gestores com os clientes, lojistas e colaboradores.

O Salvador Shopping carrega no seu slogan o “Diferente pra você”, da arquitetura à gestão, e os lojistas também apostam na satisfação do público, já que também nove deles foram vencedores da premiação NPS Awards, são eles: Cacau Show (cafeterias, sorveterias e sobremesas), Calvin Klein (vestuário), Adidas Store (calçados), Decathlon (artigos esportivos), Americanas (conveniência e mini mercados), Chilli Beans (óticas), Magazine Luiza (eletro, móveis e decoração), Drogaria São Paulo (farmácia) e O Boticário (beleza e cosméticos).

Salvador Shopping | O empreendimento possui no seu mix 433 lojas, sendo 18 âncoras, 11 megalojas, além de cerca de cem operações de quiosques, dez salas de cinema, sendo duas Prime. Se destaca pela presença de marcas exclusivas e internacionais, possui fácil acesso e amplo estacionamento com quase seis mil vagas com sistema de sinalização inteligente, duas praças para realização de eventos e uma de alimentação.

O Salvador ainda conta com Espaço Gourmet e Boulevard dos Restaurantes, que reúnem quase cem operações, entre estas restaurantes da alta gastronomia. Pioneirismo também faz parte do DNA do Salvador. Foi o primeiro shopping baiano a lançar uma plataforma digital de vendas: o Salvador Shopping Online, que pode ser acessado pelo site: www.salvadorshoppingonline.com.br e pelo aplicativo disponível em Android e IOS.