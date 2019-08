Salvador tem 124 vagas para telemarketing; salários a partir de R$ 998

'Oi, boa tarde! Em que posso ajudar?" Essa pode ser sua frase companheira de trabalho se você tiver interesse em trabalhar como operador (a) de telemarketing. O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (SIMM) divulgou as vagas de emprego disponíveis para a segunda-feira (12) em Salvador. De acordo com o SIMM, são 272 oportunidades no total. Destas, 124 são voltadas para telemarketing.

Os interessados deverão ir a um dos postos do SIMM, no Comércio - Rua Miguel Calmon, nº 506, Edf. Ouro Preto; Boca do Rio - Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao Colégio Imejá, levando originais da carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar, além do número do PIS, Pasep ou NIS.

O atendimento é feito das 7h às 17h, mediante distribuição de senhas, que são entregues a partir das 6h30. Os candidatos podem usufruir do atendimento por hora marcada, que funciona das 7h às 16h30, pelo telefone 3202-2016 ou 0800-2853111 para ligações gratuitas.

A população também tem acesso ao atendimento do SIMM nas Prefeituras – Bairro Centro/Brotas Cabula, Cajazeiras, Cidade Baixa, Itapuã, Pau da Lima e Subúrbio/Ilhas, para realização de cadastro, busca por vagas e encaminhamento para entrevistas e seleções.

Confira as vagas:

Operador de Mídias Sociais

Ensino superior completo ou cursando: Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade, Propaganda e Marketing.

Salário: R$ 998,00 + benefícios

60 Vagas

Consultor de Serviços em Telecomunicações

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário (R$): a combinar + benefícios

10 vagas



Líder de Vendas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência na área de venda de telecomunicação.

Salário (R$): a combinar + benefícios

2 vagas

Operador de Telemarketing (vaga exclusiva p/ pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: R$ 998,00 + benefícios

1 Vaga

Coordenador de Curso

Mestrado completo em administração, marketing, RH ou áreas afins, 6 meses de experiência, desejável vivência como docente ou com gestão acadêmica.

Salário (R$): a combinar + benefícios

5 Vagas

Consultor Comercial

Ensino superior incompleto em administração, marketing, RH ou áreas afins, 6 meses de experiência, imprescindível vivência com a área comercial no ramo de educação, veículo próprio e CNH "B".

Salário: R$ 1.481,00 + benefícios

2 Vagas

Operador de Telemarketing (estágio)

Ensino superior cursando Adm. ou áreas afins (noturno), sem experiência, imprescindível habilidade com cálculos.

Salário (R$): a combinar + benefícios

3 Vagas

Açougueiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiencia.

Salário (R$): a combinar + benefícios

3 Vagas

Empacotador a mão (vaga exclusiva p/ pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, sem experiência, zoneamento para a região de Simões Filho e adjacências.

Salário: R$ 998,00 + benefícios

5 Vaga

Vendedor de Serviços Externo

Ensino médio completo, 2 meses de experiência.

Salário (R$): a combinar + benefícios

5 Vagas

Vendedor Externo

Ensino médio completo, 2 meses de experiência.

Salário (R$): a combinar + benefícios

5 Vagas

Vendedor Externo

Ensino médio completo, 2 meses de experiência.

Salário (R$): a combinar + benefícios

5 Vagas

Operador de Telemarketing

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário (R$): a combinar + benefícios

20 Vagas

Operador de Telemarketing

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos noite/madrugada, vaga zoneada para moradores da Pituba, Paralela Park, Nordeste, Amaralina, Rio Vermelho, Imbuí, Canabrava, Jd. Nova Esperança, São Marcos, São Rafael, Vasco da Gama e Federação.

Salário (R$): a combinar + benefícios

20 Vagas

Operador de Telemarketing

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos noite/madrugada, vaga zoneada para moradores de Brotas.

Salário (R$): a combinar + benefícios

20 Vagas



Operador de Telemarketing

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos noite/madrugada, vaga zoneada para moradores da Liberdade, Largo do Tanque.

Salário (R$): a combinar + benefícios

20 Vagas

Operador de Telemarketing

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos noite/madrugada, vaga zoneada para moradores da região da Cidade baixa.

Salário (R$): a combinar + benefícios

20 Vagas

Operador de Telemarketing

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos noite/madrugada, vaga zoneada para moradores da região do Cabula.

Salário (R$): a combinar + benefícios

20 Vagas

Serralheiro de Alumínio (composto ACM)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário (R$): a combinar + benefícios

10 Vagas

Técnico de Refrigeração (Instalador de vitrines e Balcões de Frios)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado com instalação de vitrines e balcões de frios.

Salário (R$): a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$ 998,00 + benefícios

2 Vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, zoneada para moradores da região de Lauro de Freitas.

Salário: R$ 998,00 + benefícios

8 Vagas

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva p/ pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, vaga zoneada APENAS para os bairros: Pernambués, Baixa dos Sapateiros, Brotas, Imbuí/Boca do Rio e Cajazeiras - sem flexibilização para as adjacências.

Salário (R$): a combinar + benefícios

10 vagas

Assistente de Vendas (Estágio)

Ensino superior cursando Administração a partir do 4º semestre (noturno), desejável noção em atendimento em Clínica.

Salário / Bolsa: R$ 500,00

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva p/ pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário (R$): a combinar + benefícios

1 vaga

Varredor de Rua (vaga exclusiva p/ pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário (R$): a combinar + benefícios

10 vagas

Barbeiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas e adjacências.

Salário (R$): a combinar + benefícios

3 vagas