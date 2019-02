Salvador tem 1,5 milhão de pessoas ocupadas no 4º trimestre de 2018

A população ocupada em Salvador foi estimada em 1.509 milhão de pessoas no quarto trimestre de 2018, um aumento de 41 mil ocupados em relação ao trimestre anterior, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (22).

Salvador liderou o ranking com a maior variação absoluta no número de ocupados, seguida de São Luís, com 28 mil, Goiânia, 17 mil, e Recife e Porto Alegre, empatados com 16 mil cada uma.

No comparativo do quarto trimestre de 2018 com o mesmo período de 2017, foi registrado um aumento de 4 mil novos ocupados. Esse indicador abrange tanto os ocupados formais quanto os informais.

“Esses números são resultado do trabalho intensivo da prefeitura para transformar Salvador, ativando a economia e criando fontes de geração de renda. Por meio das ações do programa Salvador 360, em seus diversos eixos, temos conseguido estimular os investimentos na cidade e promover o desenvolvimento econômico. Estamos no caminho certo e vamos continuar seguindo esse passo”, declara o secretario municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, Sérgio Guanabara.