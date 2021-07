Salvador terá dois pontos com interdição de trânsito no fim de semana; veja

Dois pontos de Salvador terão o trânsito bloqueado neste fim de semana: Ladeira da Montanha e Ladeira do Hospital (Nazaré), informou a Transalvador nesta sexta-feira (16).

No início da manhã de sábado (17), a Ladeira da Montanha será interditada para a demolição de uma estrutura que fica na via, a ser realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) com acompanhamento da Defesa Civil de Salvador (Codesal). A previsão é de liberação no final do dia.

Os motoristas têm como opções seguir pela Avenida Lafayette Coutinho (Contorno) e, no Vale do Canela, podem subir o viaduto e chegar ao Campo Grande. Os veículos de pequeno porte podem também seguir pela Contorno e subir a Ladeira do Gabriel, passando pelos Aflitos e chegando na Rua Carlos Gomes.

No período da interdição, as linhas que trafegam pelo local deverão acessar a Avenida da França, Avenida Lafayete Coutinho, Avenida Reitor Miguel Calmon, retornar no Viaduto Reis Católicos, seguir novamente pela Avenida Reitor Miguel Calmon, Viaduto Menininha do Gantois, Largo do Campo Grande, Rua Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro, retornar no Edifício Sulacap e acessar a Rua Carlos Gomes, seguindo daí seu itinerário normal.

Nazaré

No domingo (18), o trânsito na Ladeira do Hospital, que fica ao lado do Hospital Santa Izabel, ligando os bairros de Nazaré ao Barbalho, será completamente bloqueado nos dois sentidos. A interdição será das 4h às 13h e é necessária para o içamento de equipamentos feito pela unidade de saúde. Com isso, o tráfego deverá ser desviado no local.

Os condutores que estiverem no Barbalho em direção a Nazaré devem entrar na rua Siqueira Campos, seguir pela Praça do Barbalho, entrar na rua Tales de Freitas (via ao lado do Iceia), descer a Ladeira do Funil e chegar na Sete Portas, de onde podem ir para Nazaré passando pelo Vale de Nazaré. No sentido contrário, os motoristas devem descer pela rua José Saramago e, ao chegar ao Vale de Nazaré, devem subir a Ladeira do Arco (via atrás do hospital Santa Izabel) e chegar ao Barbalho.

Ainda durante a interdição, o itinerário dos ônibus que passam pelo local também será modificado. Desta forma, as linhas que circulam subindo a ladeira, deverão acessar a Rua Siqueira Campos, Rua dos Adobes, Ladeira Ramos de Queiroz, Avenida José Joaquim Seabra (Baixa dos Sapateiros), retornar na Praça Conselheiro Almeida Couto e daí seguir pelo seu itinerário normal.

Já as linhas que trafegam descendo a ladeira deverão acessar a Rua Saramago, Avenida Presidente Castelo Branco, Ladeira do Arco e daí seguem seu itinerário normal. As linhas voltarão ao seu trajeto regular tão logo a via seja reaberta para o tráfego de veículos.