Salvador Unida: montadoras de eventos doam cestas básicas para trabalhadores do setor

Assim que os primeiros casos do novo coronavírus (Covid-19) foram confirmados na Bahia, começou o cancelamentos dos eventos pelo estado e na capital. Com isso, quem presta serviço para as montadoras de shows, cenários, congressos e feiras ficou sem renda já que a remuneração é por diária. Analisando a situação, dez empresas do setor doaram 150 cestas básicas para estes colaboradores.

Uma das idealizadoras da ação, a dona da LM Montagens, Maria de Lourdes Martins, 47 anos, disse que estes prestadores de serviço estão passando muita dificuldade e que, por não serem contratados, não recebem nem um salário nem os auxílios governamentais. “Temos uma contratação muito grande de profissionais freelancers. Aquele trabalhador que faz a limpeza e o carregamento, por exemplo. Mas estamos sem demanda de eventos devido ao coronavírus. Muitos deles passam fome, então nos reunimos para ajudar”, relatou Maria de Lourdes.

As cestas básicas foram entregues entre às 8h30 e às 11h desta terça-feira (14) em condomínio de galpões de uma das montadoras em São Cristóvão. Foram beneficiados 150 trabalhadores que já atuaram para as empresas que integraram a ação.

Os trabalhadores que receberam os alimentos haviam preenchido uma lista enviada pelas companhias. A cesta básica foi uma grande ajuda para quem não sabia como ia conseguir se alimentar em abril.

Apesar do esforço das empresas, muita gente ficou de fora da lista e não recebeu a cesta básica. “Umas cinco pessoas que não estavam na lista foram até o condomínio pedir uma cesta. Foi muito doloroso porque não conseguimos ajudar, a gente tinha a quantidade contada”, disse a dona da LM Montagens

Cada uma das empresas contribuiu mesmo também passando por dificuldades financeiras. Ao todo, a ação arrecadou R$ 9 mil. “As montadoras que participaram deram o que tinham. Muitas delas deixaram de pagar uma conta para ajudar esses trabalhadores autônomos. Sofremos muito com o vírus, só temos dívidas e funcionários para pagar, mas, mesmo assim, ainda pensamos em quem presta serviço para a gente”, disse Maria de Loudes. Outras companhias do setor também convidadas a participar da ação, mas tiveram que recusar por não possuírem recurso disponível.

O grupo de empresas do setor deseja repetir a boa ação no próximo mês, mas não sabe se isso será possível devido às dificuldades financeiras das empresas. Para tornar esse desejo realidade, Maria de Lourdes pede ajuda com doações de alimentos, cestas básicas e até dinheiro. Quem desejar ajudar deve entrar em contato com ela por meio do telefone (71) 8804-3973.

Crise no setor

O setor de eventos foi o primeiro a sofrer os impactos da crise econômica gerada pelo coronavírus, afirmou Maria de Lourdes. A dona de uma das empresas calcula que o setor está sem oferta de trabalho desde 17 de março, quando grande parte dos eventos começaram a ser cancelados ou adiados.

“Foi um baque muito grande. Em um dia só, chegaram a cancelar 6 eventos. Nós, os empresários desse setor, fomos os primeiros a ser atingidos e vamos ser os últimos a se erguerem. As coisas só devem começar a melhorar no primeiro semestre do ano que vem”, analisou Maria de Lourdes.

Até uma das últimas esperanças das montadoras, a possibilidade de trabalhar na montagem dos hospitais de campanha, não foi concretizada.

*

O CORREIO compartilha boas ideias e atitudes de pessoas e empresas dispostas a fazer a diferença para, juntos, superar a tormenta da pandemia de coronavírus. Tem uma boa história? Compartilhe com a gente.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela