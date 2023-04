Salvador vacina 11 mil pessoas com bivalente nesta quarta (26)

A vacina bivalente, contra a Covid-19, já está sendo aplicada em pessoas acima de 18 anos, em Salvador. Nesta quarta-feira (26), segundo dia de campanha, 11 mil pessoas receberam o novo imunizante, na capital baiana, segundo a Secretária Municipal de Saúde (SMS).

A diferença entre a versão atualizada da vacina e as que foram ofertadas antes dela, está na sua composição, formada pela cepa original do vírus, combinada com a variante ômicron. No 5º Centro de Saúde, nos Barris, um dos principais pontos de vacinação da cidade, o tempo médio de espera para receber o imunizante foi de 15 minutos.

Para receber o novo imunizante, é necessário ser cidadão de Salvador e ter tomado, pelo menos, duas doses monovalentes com um intervalo de quatro meses da última dose. Secretária Municipal de Saúde não informou quantas pessoas foram imunizadas no primeiro dia de campanha.