Salvador vai discutir volta de eventos a partir de julho, acredita Bruno Reis

O prefeito Bruno Reis afirmou nesta segunda-feira (14) que Salvador pode começar a discutir flexbilizações e retomada de eventos a partir de meados de julho. "Passando o mês de julho, todos nós cumprindo os nossos protocolos e seguindo as regras, teremos condições de diante do avanço no processo de vacinação avançar também nas flexibilizações. Abrir a fase amarela totalmente, chegar na fase verde, começar a discutir a retomada dos eventos (presenciais) em nossa cidade", disse ele. "Lá para o dia 10 ou 15 de julho nós vamos discutir avanços importante para a encomia da nossa cidade".

O gestor falou inclusive das grandes festas. "Começar até a organizar, porque tem que ser feito com antecedência, o Réveillon e o Carnaval do ano que vem, mas para isso é preciso que a população faça a sua parte. Esse mês de junho pode ser decisivo para a nossa cidade, mas a prefeitura não pode passar sozinha por essa batalha", acrescentou.

Ainda existe uma preocupação grande em relação ao mês de junho, por conta dos diversos eventos festivos como São João, São Pedro e o, logo em seguida, o 2 de Julho. Bruno lembrou que entre a primeira e a segunda onda foi possível ampliar o número de leitos de UTI e clínicos para atender a população, o que não será mais possível dessa vez já que a prefeitura chegou ao limite de equipamentos, infraestrutura e pessoal.