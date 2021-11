Salvador vai investir R$ 160 milhões para virar smart city; entenda o que é

Salvador vai investir cerca de R$ 160 milhões para se tornar uma smart city, ou seja, cidade inteligente. Segundo a norma internacional ISO 37-101, os seis conceitos para um município atingir essa meta são: bem estar, atratividade, coesão social, preservação do meio ambiente, uso responsável de recursos e resiliência. Para chegar lá, a prefeitura tem três projetos principais: a Infovia, que vai instalar uma rede de fibra óptica e garantir a conectividade e acesso à internet nas vias públicas; uma nuvem para reunir os dados públicos (como o Google Drive ou iCloud), e um observatório, que vai analisar e cruzar as informações coletadas, para propor projetos.

O primeiro dessa tríade a ser implementado será a Infovia. Segundo o secretário municipal de Inovação, Samuel Araújo, mais 1 mil pontos de acesso à internet serão construídos até o final de 2023 - hoje, Salvador só tem 50 pontos que fornecem Wi-Fi gratuito nas ruas. O secretário discutiu sobre os projetos para uma Salvador inteligente no primeiro dia da Welcome Tomorrow Experience 2021, um movimento que debate mobilidade, inovação, tecnologia, o futuro do trabalho e das cidades. O evento começou nesta quinta-feira (4) e irá até sábado (6), no Centro de Convenções, na Boca do Rio.

“Desde a assinatura do Plano, em 2020, trabalhamos nesses três grandes investimentos. A Infovia vai ligar os bairros menos favorecidos, a nuvem será o grande diferencial, porque vai não só processar os dados da prefeitura, mas conectar com as nuvens da Microsoft, Amazon e Google. Já o observatório vai integrar todos esses dados para ditar as políticas públicas para a cidade”, esclarece Araújo.

Secretário de Inovação, Samuel Araújo, detalha investimento de R$ 160 milhões da prefeitura. Crédito: Marcela Villar/CORREIO.

Para Vitor Amuri, sócio da Consultoria SPIn (Soluções Públicas Inteligentes), é direito de qualquer cidadão ter acesso à internet. “A smart city não pode se limitar a quem tem pacote de dados móveis. Se não, estaria excluindo um número substancial de destinatários. Então, pretendemos superar esse problema, com a prefeitura reconhecendo que, ao longo de uma via pública movimentada, é direito do cidadão estar conectado gratuitamente”, enfatiza Amauri, que presta consultoria para a prefeitura de Salvador.

Menos desigualdade

O secretário diz que uma das metas, através desses três projetos, é tornar a capital baiana menos desigual. “Uma das principais solicitações do programa Ouvindo Nosso Bairro é que a população requer internet gratuita. Com a Infovia, a gente vai dar as condições para essas pessoas de bairros menos favorecidos trabalharem com inovação. Também estamos trabalhando na questão de fornecer instrutores e professores para essa população, para que possam se conectar com o mundo”, explica Samuel Araújo.

Esse é o principal desejo do fundador da Welcome Tomorrow Experience, Flávio Tavares. Após os três dias de programação, ele pretende deixar como legado soluções para tornar Salvador mais inclusiva. “O grande desafio da cidade é diminuir a desigualdade social. Salvador tem um gap [intervalo] de inclusão e geração de renda. Acredito que as discussões trazidas aqui façam com que vários atores se juntem para trazer soluções, porque o Welcome Tomorrow não é só um evento, é um movimento, aqui é só o pontapé de tudo que pode vir no futuro”, conta Tavares.

Mobilidade urbana

No quesito mobilidade urbana, o secretário municipal de mobilidade, Fabrizzio Müller, disse, no evento, que o foco da pasta é melhorar o transporte público. “Queremos tornar o transporte coletivo protagonista na mobilidade da cidade. Que as pessoas voltem a utilizá-lo, até as que têm carro. E Salvador tem um potencial enorme para oferecer uma linha integrada, com ônibus, BRT daqui a seis meses, metrô e, em breve, VLT. A frota de veículos quase triplicou nos últimos 20 anos. Salvador não tem mais condições de comportar outro avanço desse, então precisamos devolver as pessoas ao transporte coletivo”, argumenta.

O primeiro dia do Welcome Tomorrow também recebeu a especialista em cidades inteligentes, Daniela Swiatek, a gerente de Smart Cities na green4T, Aurélie dos Santos, a velejadora e ativista ambiental Heloisa Schurmann e Jeferson França, membro da expedição Voz dos Oceanos. O produtor musical Jonga Cunha, o cantor e compositor Luiz Caldas, assim como o managing director da Geotab para o Brasil, Eduardo Canicoba, também fizeram participações. O dia finalizou com um show ao vivo da cantora Margareth Menezes.

No debate com Luri Moraes, publicitária e idealizadora do @seessarua_fosseminha, e Louri Bahia, especialista em desenvolvimento urbano e gestão de cidades, a discussão foi sobre a união entre a história de Salvador e o futuro dela. “É muito importante ocupar o espaço urbano, isso traz segurança, gira a economia local e faz as pessoas se sentirem mais pertencentes à cidade. A Salvador do futuro não pode esquecer seu passado, tão rico. É justamente essa riqueza cultural que nos transforma numa cidade que é uma verdadeira potência e cheia de boas histórias para contar”, resume Luri Moraes.

O Welcome Tomorrow Experience está na nona edição, sendo a primeira em Salvador. Até sábado, serão 30 palestrantes, com estimativa de 10 mil pessoas conectadas, para 20 países. Neste ano, há a cobertura exclusiva da Expo Dubai 2021, por Renato de Castro, especialista em cidades inteligentes. O evento é gratuito e movimenta R$ 2 milhões na economia da cidade.

Programação

Sexta-feira (5)

10h - Salvador é oportunidade - Karina Constancio, Head da Welcome Tomorrow

10h15 - Música também é movimento - João Jorge, presidente do Olodum

10h30 - Os construtores de pontes: empreendedorismo e impacto social - Anna Luísa Beserra, cientista e fundadora da startup Safe Drinking Water For All

10h-45 - Informações da ExpoDubai 2020, com Renato Castro

11h15 - A capital das startups no Nordeste - Ana Luiza Sena, CEO da TrazFavela e Marcos Silva, fundador da TrazFavela

15h15 - Salvador em Transformação - Mila Paes, secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda

15h30 - Os caminhos para a mobilidade sustentável - Ariane Negrão, gerente de produtos na Ticket Log, André Domingos, superintendente de produtos digitais do Itaú Unibanco, e Guilherme Cavalcante, CEO e fundador da Ucorp.app

16h45 - Sustentabilidade e modo de vida - chef Tereza Paim

17h - Informações da ExpoDubai 2020, com Renato Castro

17h15 - Como salvar o futuro? - André Carvalhal, escritor

17h30 - Yoga, no Parque da Cidade

18h - show de Alinne Rosa

Sábado (6)

Qual o ritmo de Salvador? - jornalista Val Benvindo, criador do @soteropobretano, Iuri Barreto, e criado do @sigapedro, Pedro Valente

12h - Batifun com Ricardo Chaves e Gilmelândia