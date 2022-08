Salvador voltará a ter voos diretos para Madri a partir de dezembro; veja detalhes

A relação entre Bahia e Espanha ficará mais estreita a partir de dezembro. Salvador voltará a ter voos diretos para Madri, serão duas viagens semanais, às quartas e sextas-feiras. Até março de 2020, eram três viagens por semana, mas a companhia área responsável pelo trajeto suspendeu a operação por conta da pandemia. O poder público comemorou a retomada e afirmou que terá impactos diretos sobre o turismo na capital e no interior da Bahia.

O anúncio foi feiro pelo diretor da Air Europa para as Américas, Diego Garcia, em entrevista exclusiva ao CORREIO, na quarta-feira (24). Ele informou que a primeira viagem será em 21 de dezembro e que 55% dos assentos já foram comprados, além disso 40% das poltronas das viagens em janeiro também já estão vendidas. A partir de maio, a empresa pretende implantar mais uma linha direta entre as duas cidades.

“Nós temos uma história em Salvador muito interessante, operamos por mais de 20 anos no Brasil e o primeiro destino no país foi Salvador. Sempre quisemos retornar no pós-pandemia, mas precisamos trocar equipamentos e frota, por isso, demoramos um pouco. Elegemos Salvador pela história que temos com a cidade e pela cultura baiana”, disse.

Diego Garcia esteve em Salvador e comentou sobre a novidade (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

A logística será a seguinte: o voo decola do Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, às 22h55, com previsão de pouso em Madri, às 11h25. No retorno, a aeronave parte da capital espanhola às 15h25, com chegada prevista em Salvador, às 20h30. Até março de 2020, a empresa tinha em média 80% a 85% de ocupação na alta estação, e pretende atingir essa meta com a retomada.

Apesar da crise econômica que aflige os brasileiros, a Air Europa tem registrado crescimento na demanda e aposta na publicidade, em parceria com o poder público, para impulsionar as vendas. Na quarta-feira, os diretores da empresa se reuniram com o prefeito de Salvador, Bruno Reis, no Palácio Thomé de Souza para discutir a questão.

Segundo a prefeitura, foram discutidas iniciativas como o apoio da companhia a eventos culturais da capital baiana, como o Festival Virada Salvador e o Carnaval, além da divulgação da cidade em ações de promoção turística a serem realizadas no país europeu, voltadas para agentes de viagem e operadores turísticos. O prefeito destacou o esforço.

“O retorno dos voos entre Madri e Salvador, aliados à essa futura parceria com a Air Europa, vão contribuir ainda mais para o aumento do fluxo turístico da capital, aquecendo a economia e gerando emprego e renda em um momento tão importante de recuperação do destino Salvador junto ao Brasil e ao mundo”, afirmou Bruno Reis.

Antes da pandemia, Salvador recebia em média 9 milhões de turistas e, em 2019, atingiu o recorde de 9,9 milhões, mas os números caíram depois da covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), para 2021, a estimativa foi de 6 milhões de visitantes.

Mudanças

A Air Europa afirmou que as aeronaves que farão o translado são mais modernas que os modelos usados até 2020, elas têm em média quatro anos de uso, são mais silenciosas, bem iluminadas e sustentáveis. Agora, todos os passageiros terão à disposição programas, filmes e séries disponíveis em canais de streaming e entretenimento.

Quando estava em operação, a empresa transportava cerca de 3 mil passageiros mês entre Salvador e Madri, a maioria baianos, e os melhores meses eram no verão. O diretor da Air Europa no Brasil, Gonzalo Romero, afirmou também que as novas aeronaves têm wi-fi a bordo, duas cabines de frente e classe Premium Economy, que oferece poltronas mais reclináveis e serviços extras por R$ 1,3 mil a mais na passagem.

“Temos tarifas de R$ 4 mil a R$ 4,5 mil que podem ser parceladas em 10 vezes sem juros, e um ponto importante é que nossa empresa tem 40 destinos a partir da Espanha. Nós sabemos que o principal destino escolhido pelos brasileiros, além de Espanha, é Portugal. E hoje temos quatro conexões por dia entre Madri, Lisboa e Porto. O passageiro que sai do Brasil, além de ficar em Madri, pode ir para Portugal”, afirmou.

Gonzalo Romero destacou as vantagens das novas viagens (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Além de Salvador, a empresa opera diariamente em São Paulo, com sete voos, e a expectativa é criar rotas diretas também entre Espanha e as cidades de Recife (PE) e Fortaleza (CE), até junho de 2023. A Air Europa informou que apesar de ter suspendido as atividades na capital baiana, o escritório foi mantido. Não será preciso contratar pessoal direto, mas haverá novos contratos com empresas terceirizadas.

A Vinci Airports, concessionária que administra o aeroporto de Salvador, informou que 5,58 milhões de pessoas usaram o terminal no ano passado. Em 2019, foram 7,78 milhões de passageiros. Segundo a empresa, em 2022, a recuperação está em ritmo mais acelerado. No primeiro semestre o terminal recebeu 90% do tráfego registrado no mesmo período de 2019.

“A Air Europa será a quarta companhia a retornar voos internacionais para Salvador, ajudando a recompor a oferta de que dispúnhamos antes da pandemia. Além disso, será mais uma opção que nossos passageiros encontrarão ao viajar para a Europa, destino que está com uma demanda crescente”, diz a nota.

A empresa disse também que Salvador x Madri é uma rota tradicional do Aeroporto e que sempre teve bons resultados, tanto por conta da grande comunidade espanhola que temos na cidade quanto pela grande procura pelo destino. “Atualmente temos dois: Salvador x Lisboa, operado pela TAP, e Salvador x Buenos Aires, operado pela Aerolíneas Argentinas. Até o final serão quatro voos, já que em dezembro a GOL voltará a voar para Buenos Aires e a Air Europa para Madri”, afirma.

Impacto no interior

O titular da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur), Maurício Bacellar, comemorou a retomada dos voos entre Salvador e Madri, e afirmou que essa ligação terá impacto direto também no turismo no interior do estado. Ele contou que, em janeiro, se reuniu com representantes da Air Europa para discutir a volta do serviço.

“Ter mais uma ligação com a Europa vai facilitar a chegada na Bahia de turistas estrangeiros, da Espanha e também de outros países. Eles ficam mais motivados a viajar quando os voos são diretos. Então, por exemplo, o turista que quer conhecer a Chapada Diamantina terá mais facilidade, sobretudo, com o aumento de voos nacionais e regionais no nosso estado”, disse.

Em dezembro e janeiro, a Azul Linhas Áreas vai oferecer 120 novos voos no estado, ligando Salvador a oito destinos no Brasil. Segundo o secretário, a decisão do governo de redução o ICMS sobre os combustíveis tem sido um atrativo para as companhias áreas.

“Temos um programa, o Viva o Turismo Bahia, que trabalha quatro eixos: a biossegurança sanitária, a capacitação de mão de obra, a realização de obra de infraestrutura e a promoção do destino Bahia. A pandemia diminuiu pela metade o número de turistas estrangeiros em nosso estado e fechou 19 mil postos de trabalho. Recuperamos 17 mil, até junho, e estamos trabalhando para trazer os turistas”, disse.

A expectativa é, até o final do ano, atingir o mesmo patamar de antes da pandemia. Na próxima semana, haverá uma reunião com representantes do consulado do Uruguai. A pauta será uma conexão entre Salvador e Montevidéu. Atualmente, a maioria dos turistas que visitam a Bahia é de São Paulo e Minas Gerias. Entre os estrangeiros, lideram a lista argentinos, portugueses, espanhóis, italianos e franceses.