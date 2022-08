Sambas pouco conhecidos de Alcione ganham releituras em funk de MC Tha

A cantora e compositora paulistana, MC Tha, em 2019, abriu os caminhos na música com seu álbum “Rito de Passá”, conquistando o público com seu jeito único de misturar o funk com a diversidade da MPB contemporânea de maneira original e imprevisível. Mesmo fazendo música independente, MC Tha conseguiu alcançar execuções milionárias no Spotify e Youtube. E isso se deve, não somente, por sua forma criativa de fazer funk falando sobre axé e amor, como também, por sua identidade visual marcante. O apelo estético de MC Tha ressalta aos olhos em todos seus projetos. Nos clipes, roupas, capas de álbum e singles, tudo é muito bem pensado para agregar ao simbolismo uma mensagem direta e impactante.

Com o EP “Meu Santo é Forte”, MC Tha não fez diferente. Além de trazer ao holofote músicas pouco conhecidas de Alcione, que carregam a temática afro-religiosa, MC Tha também roteirizou e criou um show fictício: o Clima Quente Show. Inspirado no programa musical Alerta Geral, que foi ao ar entre 1979 a 1981 pela TV Globo. e era apresentado por Alcione, que convidava outros artistas para cantar com ela. Dentre eles estão grandes nomes como: Cartola, Beth Carvalho, Emílio Santiago, Tom Jobim e Ivone Lara.

Já no Clima Quente Show, MC Tha interpreta a apresentadora, como Daday Silva, e canta as cinco músicas do EP, divididas entre comercial - também estrelado pela MC -, recadinho dos fãs, bate-bola dela com ela mesma e mais interações características de antigos programas musicais. Além de ser muito criativo, o Clima Quente Show nos transporta para uma cápsula do tempo, com muita nostalgia, sem perder a inovação que MC Tha sempre carrega em seus trabalhos.

Ouça o ‘Meu Santo É Forte’ de MC Tha:

Assista ao Clima Quente Show: