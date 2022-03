Samsung anuncia novas soundbars no Brasil

A Samsung lançou duas novas soundbars no mercado brasileiro. O produto tem caído cada vez mais no gosto dos consumidores, deixando aqueles home theaters mais clássicos e maiores para trás. Tudo isso tem o dedo tecnológico das empresas, que buscam conseguir fazer com que as 'barras' transmitam um áudio cada vez melhor e mais adpatado ao ambiente de seus clientes.

O modelo HW-A555, com potência de 410W RMS, conta com a tecnologia DTS Virtual:X, um dos mais reconhecidos padrões de áudio para o cinema, enquanto o HW-A455, com potência de 300W RMS, possui Som Surround que, segundo a Samsung, possui um "efeito realmente envolvente que amplia a área da emissão do áudio para as laterais e para cima".

Samsung HW-A555 instalada numa TV da marca

Ambos os modelos são 'sem fio'. Eles são conectados às TVs por bluetooth e compostos por apenas duas peças: a barra de som, para ser colocada embaixo do televisor, e um subwoofer, que pdoe ser colocado em qualquer lugar do ambiente. È possível conectar o smartphone para tocar áudios e as soundbars também contam com um modo Gamer, para maior imersão sonora ao jogar.

“Em um ano com eventos esportivos importantes que acontecem no Brasil e no mundo, contar com os recursos tecnológicos das novas Soundbars da Samsung farão toda a diferença. Assim como uma imagem de alta qualidade, a experiência sonora ajuda a transmitir o máximo da emoção de um momento especial, como se o usuário estivesse presente na sala de cinema ou no estádio de futebol”, diz Guilherme Campos, gerente sênior na divisão de TV e áudio da Samsung Brasil.

O modelo HW-A555 custa R$ 1.999 e o HW-A455, R$ 1.499, ambos na loja oficial da Samsung.