Samsung anuncia novos Galaxy M10, M20 e M30 a partir de R$ 899

A Samsung lança este mês no Brasil uma nova linha de celulares que terá venda exclusivamente online. São três modelos: O Galaxy M10, o M20 e o M30, com preços variando de R$ 899 a R$ 1.499.

"Trazemos características como mais cameras, o display infinito, para telefones com preços mais competitivos", explica o gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil, Renato Citrini. "A gente fez uma pesquisa do que o consumidor está buscando online. Geralmente, esse consumidor é muito mais racional, tem um conhecimento mais avançado, não tem vendedor, alguém ajudando ele... Então ele é mais racional, compara mais, e a gente vê que quesitos que buscam mais é tela maior, bateria com mais capacidade e câmeras mais robustas. Então a gente faz um conjunto de modelos em que trabalha principalmente esses fatores", explica.

O Galaxy M10 é o mais simples dos "irmãos". Ele tem display LCD HD+ de 6,2 polegadas, com um entalhe na parte de cima. A câmera frontal tem 5 megapixels e a traseira é dupla, com sensores de 5 MP e 13 MP, podendo fazer imagens em ultrawide com campo de visão de 120 graus. O aparelho tem 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido com uso de um microSD. O desbloqueio é feito com reconhecimento facial. A bateria tem capacidade de 3.400 mAh e é recarregada com uma porta microUSB. Ele chega nas cores preto e azul, com preço sugerido de R$ 899.

M10 (Foto: Divulgação)





Já o M20 tem uma tela melhor, Full Hd+ com 6,3 polegadas. A bateria tem capacidade de 5.000 mAh, com carregando rápido pela entrada USB-C, e traz leitor de impressões digitais na traseira. A câmera de trás do celular é dupla, com as mesmas especificações e lente ultrawide do M10, mas a frontal tem 8 MP. O aparelho tem 4GB de RAm e 64 GB de memória.

(Foto: Divulgação)

Por fim, o M30, que traz uma câmera traseira tripla. O sensor principal é de 13 MP e há ainda uma câmera ultrawide de 5 MP e um sensor de profundidade para desfocar o fundo em retratos. A câmera frontal é de 16 MP. Ele mantém do "irmão do meio" a capacidade da bateria de 5.000 mAh, com carregamento rápido, e o leitor de digital na traseira. A tela é a melhor do trio, com painel super AMOLED de 6,4 polegadas e resolução Full HD+. A versão brasileira tem 4GB de RAM e 64 GB de armazenamento. As cores disponíveis são preto e azul. O preço sugerido é de R$ 1.499.

Os três aparelhos entram em pré-venda a partir de 9 de maio, na loja online Samsung e do grupo B2W (Submarino, Americanas e Shoptime), com entregas a partir do dia 16.

Veja a ficha técnica dos celulares:

Samsung Galaxy M30 – Especificações do Produto

Galaxy M30 Tela 6.4 polegadas, FHD+ (2340 x 1080) Display Infinito Super AMOLED Câmera Traseira Principal 13MP (F1.9) Profundidade 5MP Ultra-Wide 5MP (120º) Frontal 16MP (F2.0) Processador Octa Core 1.8 GHz – Exynos 7904 Memória 4GB RAM 64 GB de armazenamento interno Entrada para Micro-SD (até 512 GB) Bateria 5.000 mAh Autenticações Biométricas Impressão digital, Reconhecimento Facial Cores preto e azul





Samsung Galaxy M10 e M20 – Especificações do Produto