Samsung apresenta monitor que também é smart TV

Eu já pensei nisso váááárias vezes, busquei até aquele conversor maroto em sites de procedência duvidosa (ou não) no oriente: como fazer o monitor virar uma TV? A Samsung, esperta e com tecnologia de ponta, fez o que deveria ter sido feito há bastante tempo, mas que a pandemia deixou mais clara a necessidade.

O Smart Monitor é um monitor para computador e uma TV ao mesmo tempo. O modelo é o M5, de 24", com Smart Hub e sistema operacional Tizen, o mesmo das Smart TVs comuns. A ideia da empresa coreana é que os locais de trabalho ou de homeschoolling durante o dia se tornem locais de entretenimento à noite, quando as pessoas podem ver uma série, um filme, etc.. Para isso, basta uma conexão wi-fi. Ele possui controle remoto e dois autofalantes de 5W, cada.

Por enquanto há um único modelo no Brasil mesmo. "Ele foi selecionado para atender as principais demandas do consumidor por ser um aparelho com recursos variados, perfeito para quem vive entre o home e o office. A Samsung está de olho nos consumidores para trazer sempre o que há de mais avançado no mercado. Para trazer o Smart Monitor, entendemos que o modelo de 24 polegadas é ideal para as necessidades desse público, mas não descartamos a possibilidade de outras versões no futuro", explicou ao CORREIO Marina Correia, Gerente de Produtos da Divisão de Monitores da Samsung Brasil. Lá fora, há as opções de 27" e 32".

O produto ainda conta com tecnologias que o conecta com facilidade aos smartphones, como o Tap View, em que um celular Galaxy (de determinados modelos) é aproximado do monitor e ele passa a exibir conteúdos. O Smart Monitor também conta com a tecnologia Air Play 2, que dá acesso a streaming de conteúdo sem precisar emparelhar o dispositivo por completo.

A Samsung garante que a alta exposição - monitor e TV, ainda mais em se tratando de homeschoolling - é uma preocupação da empresa. "O conforto visual também é uma grande preocupação da marca, já que as pessoas passam muito tempo na frente de monitores. Para melhorar a experiência, o Smart Monitor conta com recursos como Flicker Free, que cancela a trepidação; Eye Saver Mode, que reduz a emissão da luz azul; e o brilho da tela, o qual se adapta à iluminação do ambiente automaticamente. Além desses benefícios, a Samsung também compartilha da preocupação dos pais e sugere que eles definam o tempo de uso do produto pelas crianças, promovendo outros estímulos criativos que contribuam para o seu desenvolvimento", pontua Marina.

O preço sugerido do Smart Monitor é de R$ 1.849,00 e ele pode ser encontrado na loja da Samsung.