Samsung Bespoke Home: eletros que combinam com seus móveis

Já falamos aqui sobre o The Freestyle, um dos principais lançamentos da Samsung na Consumer Eletronics Show (CES) 2022, que aconteceu no início do mês em Las Vegas, EUA. A empresa coreana deu mais detalhes sobre seus principais lançamentos apresentados na maior feira de eletroeletrônicos do planeta para os brasileiros.

Não é de hoje que a Samsung tem buscado criar eletroeletrônicos que se adaptem ao ambiente dos lares, em termos de decoração. As TVs The Frame são o principal expoente desse nicho e, agora, a coreana também vai buscar adaptar seus eletrodomésticos. É o Bespoke Home.

De acordo com a Samsung, a linha de produtos conta "com desenho modular e personalizado, que se adapta ao projeto da cozinha. Como opção, cada eletrodoméstico poderá ser adquirido nas cores azul marinho, cinza ou branco". Além disso, em breve, os aspiradores e as Lava & Seca também estarão na linha e ainda contarão com um serviço de personalização no site da coreana, chamado #YouMake.

Além do Bespoke Home, outros lançamentos da Samsnug na CES 2022 são o Samung Home Hub - um hub próprio voltado para a casa conectada com o objetivo de centralizar e integrar os sistemas de IA e outros dspositivos inteligentes dos lares; o super monitor Odyssey Ark, voltado para gamers, com 55", em aspecto 16:9 e curvo, e que pode ser colocdo na vertical (lembrando a TV The Sero); e, também para gamers, o Samsung Gaming Hub, "um serviço na nuvem que oferece uma maneira fácil de acessar e jogar diferentes jogos" e que estará disponível futuramente em TVs Smart.