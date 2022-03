Samsung e Globoplay promovem primeiro capítulo de Pantanal em 8K

A novela Pantanal estreia nesta segunda-feira (28) cheia de expectativas. Para alguns, no entanto, a experiência será maior ainda. Estamos falando dos consumidores que possuem, ao mesmo tempo, Globoplay e uma TV Neo QLED 8K da Samsung. Para eles, será possível assistir ao primeiro capítulo da trama em 8K.

Segundo a Samsung, o capítulo em 8K estará disponível logo após a exibição na Globo nos modelos Q800T (2020), Q900TS (2020), QN900A (2021), QN800A (2021), todos de 55’ a 85’. "A resolução em ultra-alta definição entrará automaticamente para assinantes do Globoplay portadores dos modelos elegíveis, com banda mínima dedicada de 250MB para acesso à internet", pontua a empresa coreana.

“Promover a produção e a distribuição de conteúdo na resolução em 8K localmente sempre foi parte da estratégia da marca, desde o lançamento do nosso primeiro modelo capaz de exibir imagens nesta resolução no Brasil, em 2019. Hoje já são várias opções de modelos divididos em três séries e seis polegadas diferentes. As parcerias sólidas, como a que a Samsung mantém com o Globoplay, vão ao encontro da nossa meta, que é proporcionar a melhor experiência para o consumidor”, afirma Guilherme Campos, gerente sênior da divisão de TV e Áudio da Samsung Brasil.

A parceria entre Samsung e Globoplay não é de agora. Em 2018, as duas promoveram a exibição de grandes jogos em 4K, uma novidade na época, por meio do SporTV Play.