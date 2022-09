Samsung Smart Monitor M8: do computador para o streaming com um botão

Uma das demandas mais desejadas por quem usa muito computador é poder fazer com que seu monitor vire uma TV rapidamente. Assim, um espaço só é ocupado na casa ou a diversão e o relaxamento no intervalo da jornada de trabalho, por exemplo, pode ser facilitado. Se tiver tudo isso com um design pra lá de charmoso, melhor ainda.

O Smart Monito M8, da Samsung, está sendo lançado no Brasil com essa proposta. De acordo com a empresa coreana, o produto fez enorme sucesso no exterior e agora poderá ser curtido pelos brasileiros.

A passagem de monitor para TV, com streamings de plataformas como Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video e Disney+ e feita com um controle remoto e, claro, pode ser feita à distância. "A resolução UHD do Smart Monitor M8 também garante que o conteúdo seja exibido em alta resolução. O suporte HDR 10+ com um bilhão de cores e sRGB 99% cria cenas mais brilhantes ou escuras, de acordo com a imagem e suas nuances, para que o usuário não perca nenhum detalhe e possa desfrutar do conteúdo exatamente como foi pretendido", explica a Samsung, por meio de nota.

Nas opções de cores branco e rosa, o M8 possui 32 polegadas e pode também ser adpatado para uma resolução 21:9, especialmente para quem gosta de jogar no computador. Ele possui câmera e microfone integrados - o que permite acessar assistentes inteligentes como a Alexa -, uma espessura de apenas 11,4 mm e alto-falantes 2.2 canais embutidos. Esses últimso possuem o recurso Adaptive Sound +, que, segundo a Samsung, proporciona sons 'mais ricos e realistas'. O preço? R$ 4.649 na loja da marca.