Santa Bárbara é festejada nesta terça-feira (4); confirma programação

Santa Bárbara é padroeira dos bombeiros e, por isso, também tem homenagens no Quartel da Barroquinha

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

A Festa de Santa Bárbara, celebrada nesta quarta-feira (4), é um marco do sincretismo religioso em Salvador. Desde 2008, por conta do Decreto nº 11.353, o festejo se tornou Patrimônio Imaterial da Bahia. No ano passado, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural concluiu um estudo que demonstrou a preservação da manifestação.

De acordo com o jornalista e pesquisador da história da Bahia Nelson Cadena, a Festa de Santa Bárbara andou esquecida durante um tempo, mas voltou a crescer nos últimos anos.

“O que contou muito foi o reconhecimento como patrimônio imaterial, sendo hoje uma das principais festas populares, em termos de organização, recursos e preservação da tradição ecumênica”, afirmou Cadena.

Ainda segundo ele, nem todas as festas populares de Salvador tiveram a mesma preservação. “As comemorações de Conceição da Praia e, principalmente, Bom Jesus dos Navegantes - que foi engolida pelo Réveillon das praias - perderam muita força”, disse.

Já Santa Bárbara sofreu um pouco com a redução do caruru, que antes era servido para cerca de 10 mil pessoas e agora está bem reduzido”, explicou. Para ele, isso se deve à falta de recursos destinados à festa, que “tem um pouco mais de atenção por ser patrimônio imaterial”.

Cadena ainda lembrou que as cores de Iansã - vermelho e branco - só começaram a fazer parte da festa, como elemento “quase obrigatório”, a partir do final dos anos 1980. “Foi por volta de 1987 que as pessoas começaram a adotar as vestimentas nas cores branco e vermelho. Antes era raro, a gente consegue ver isso nas fotos feitas na década de 1970 e início dos anos 1980. Também teve a questão da perda do caráter itinerário da festa, que se fixou na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, onde fica a imagem atualmente. Essas mudanças aconteceram quando a prefeitura interveio na festa”, explicou.

Comércio

Quem quiser aproveitar a Festa de Santa Bárbara para fazer compras, ou quem já tinha programado ida para a Baixa dos Sapateiros e redondezas, pode ficar despreocupado. Como não é feriado, o comércio local funcionará normalmente nesta terça-feira (4), mesmo com a programação de missa e procissão.

Quem garante o funcionamento é o presidente da Associação de Lojistas da Baixa dos Sapateiros e Barroquinha (Albasa), Ruy Barbosa:

“O comércio vai funcionar normalmente. Tem aquele momento em que a procissão passa e que interrompe temporariamente, mas os clientes podem fazer suas compras normalmente”, afirma.

Ruy Barbosa ainda destacou que a festa pode atrair novos clientes para o local - que possam estar passando em frente às lojas e aproveitem para consumir algum produto. “Acaba atraindo mais pessoas para o comércio, então é positivo”, disse.

A orientação do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas) foi para que a abertura ficasse a critério dos lojistas do local. “Eles que decidem se vão manter a loja aberta todo o dia, ou em função das homenagens a Santa Bárbara, reduzir o funcionamento”, disse o presidente do Sindilojas, Paulo Motta.

A mesma orientação foi dada para os comerciantes do entorno do local em que ocorrerá a festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, no dia 8.

“Fica a critério deles também. Eles avaliam como irão abrir - ou se irão fechar as portas no dia”, disse Motta.

Confira a programação da Festa de Santa Bárbara:

Largo do Pelourinho

Alvorada de fogos - 5h

Repique de Sinos - 6h

Missa Campal - 8h

Procissão - Logo após a missa

Jorginho Commancheiro - 14h30

Samba Chula de São Brás - 16h

Conexão Negra - 18h30

Claudya Costta - 21h

Quartel do Corpo de Bombeiros

Missa do Corpo de Bombeiros - 8h30

Tradicional Caruru - 12h

Largo Tereza Batista

Samba na Fé de Santa Bárbara

Atrações: 100% Samba e Chinelo de Couro

Quando: 4 de dezembro, das 14 às 18 horas

Largo Quincas Berro D’água

Samba de Oyá – Vou com Fé

Atrações: Samba Fogueirão e Samba Jaké

Quando: 4 de dezembro, das 15 às 21 horas

Largo Pedro Archanjo

Samba Trator, Samba Simpatia e Pagode do Vinny

Quando: 4 de dezembro, das 16 horas até a meia-noite

Calendário das festas populares:

As festas populares da Bahia começam nesta terça-feira (4) com a comemoração para Santa Bárbara

8 de dezembro é celebrado o dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia

A festa de Santa Luzia acontece no dia 13 de dezembro

De 31 de dezembro a 1º de janeiro acontece a Procissão do Nosso Senhor dos Navegantes - Festa da Boa Viagem

No dia 6 de janeiro de 2019 acontecerá a festa de reis no bairro da Lapinha

No dia 17 de janeiro de 2019 acontecerá a Lavagem do Bonfim.

No dia 21 de janeiro de 2019 acontecerá a 'Segunda-Feira Gorda' da Ribeira

Dia 31 de janeiro de 2019 tem festa para São Lázaro na Federação

Dia 2 de fevereiro é dia de saudar Yemanjá, a rainha do mar

A lavagem de Itapuã acontecerá no dia 21 de fevereiro

De 27 de fevereiro a 5 de março acontecerá o Carnaval.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier