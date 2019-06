Santo Antônio de Jesus: festa junina com toque pop

Depois de passar pela badalada Amargosa, pelos tradicionais costumes da guerra de espadas em Cruz das Almas e pelas belas paisagens naturais de Mucugê, chegou a vez do roteiro junino desembarcar em um dos destinos mais “pops” do estado. A quarta cidade do especial do CORREIO, São João na Estrada, é o município de Santo Antônio de Jesus, a 190 quilômetros de Salvador.

Com pouco mais de 100 mil habitantes - o que a consolida como uma das maiores cidades do interior do estado -, Santo Antônio vem passando por mudanças que modernizam as estruturas da cidade e a transformam num importante destino turístico.

A modernização está até no nome: falar por aí que está indo passar o São João em Santo Antônio de Jesus soa estranho e há quem diga até que ficou brega. A moda agora é falar SAJ.

A abreviação das iniciais no nome do munício tem virado uma expressão bastante popular e só mostra como a cidade vem ganhando pontos com o público mais jovem, que agora tem dado preferência para passar as comemorações na “capital” do Recôncavo Baiano.

Esse movimento justifica a mudança nas características da comemoração junina da cidade: “A cada ano que passa, tem atraído um público visivelmente mais jovem, e por isso trazemos alternativas que combinem com esse perfil”, destaca Denilce Côrtes, secretária de cultura e turismo da cidade.

Os jovens que vivem na cidade confirmam essa mudança. “A presença de universidades aqui faz com que a cidade esteja em crescimento constante. Nessa época, fica bastante diferente, há uma movimentação maior das ruas e do comércio”, afirma Letícia Borges Góes, 19 anos, estudante de psicologia.

Letícia lembra que frequentava SAJ apenas como turista e observa que na primeira vez que foi à cidade, não conhecia nada sobre a festa nem o público de lá. Agora, ela vive o clima de Santo Antônio diariamente, desde que se mudou para estudar na Universidade Federal do Recôncavo (UFRB).

Casa cheia

Para este ano, a previsão é que a cidade receba 80 mil pessoas diariamente para curtir a festa, entre 20 e 24 de junho. As atrações que se apresentarão gratuitamente são figuras marcantes do forró e do sertanejo, como a dupla Simone e Simaria e os cantores Wesley Safadão, Solange Almeida e Danniel Vieira. Esse último está também no CD especial de São João do CORREIO, que será encartado com o jornal na próxima terça-feira.

No total, serão mais de 90 atrações, com mais de 200 horas de show. Para promover uma festa desse tamanho, o município investiu R$ 4 milhões de reais, na contratação de cantores e estrutura, um orçamento recorde para a produção do São João.

De tudo, um pouco

Mas não só das festas privadas ou dos shows grandes vive a cidade. SAJ e a região vizinha apresentam uma série de eventos que começam no período pré-São João e que vai até o fim do mês, com a realização da festa de São Pedro, que acontece na zona rural. As comemorações juninas têm início logo após o aniversário da cidade, comemorado em 29 de maio.

“Nossa expectativa é fazer um São João ainda melhor que nos anos anteriores. Aqui tem forró o mês inteiro. O Trezenário de Santo Antônio está acontecendo desde o dia primeiro de junho e são 13 dias de festa. Tivemos o Concurso de Música-Tema, que este ano contou com a presença de Adelmario Coelho, e ainda teremos mais uma edição do Festival de Quadrilhas”, diz o prefeito da cidade, Rogério Andrade.

A prefeitura também informou que os palcos alternativos terão atrações locais de diversos gêneros, indo do samba reggae ao rock.

Letícia Borges conta que, desde que começou a morar em Santo Antônio, geralmente frequenta as atrações gratuitas, mas a melhor parte é o clima da cidade: “Eu pretendo curtir o São João aqui todos os dias com meus amigos e meu namorado. Eu acredito que Santo Antônio atraia os mais jovens, pois as músicas tendem a ir mais pro sertanejo. Porém, é possível ver todo mundo curtindo a festa. Acredito que o forró pé de serra chame as pessoas mais velhas”, afirmou a estudante.

E entre as programações mais tradicionais, está também o festival de quadrilha, que acontece no dia 20 de junho. Para Denilce, momentos como esse, além de serem uma oportunidade para artistas locais, são um atrativo que fomenta e consolida a cultura tradicional de SAJ. O concurso tem curadoria da Federação Baiana de Quadrilha Juninas (Febaq).

Economia girando

Não tem como falar de uma cidade com tanto movimento turístico e comercial sem falar da economia. E mais uma vez, SAJ se tornou destaque entre as cidades mais visitadas no São João.

Além dos milhões investidos, o período junino abre as portas para a geração de novos empregos, muitos deles temporários, tanto para os moradores do município quanto para a região vizinha e zona rural. Segundo dados da prefeitura, mais de 500 empregos são gerados com o trabalho informal, incluindo ambulantes e vendedores nas barracas cadastradas, durante o mês de junho.

"O São João traz um volume comercial que beneficia desde empresario até o empregado", Meletino Tedesco sobre o alto movimento no período, quandoe ele chega a atender mais de 10 mil pessoas apenas com as chegadas na rodoviária

E para o comércio local, o São João também é motivo para boas notícias. Dono de uma das lanchonetes mais famosas de Santo Antônio, Meletino Tedesco conta que, durante o mês de festas, o faturamento chega a dobrar, e se estende até o início do mês de julho. Para atender à demanda da loja, que funciona com delivery, a equipe de funcionários aumenta em até 12% na época. “Mas, independente de volume, a gente atende o nosso planejamento”, afirmou Meletino.

Economia solidária

Além das festas, as programações locais também atraem moradores e turistas. Entre elas, o Festival da Economia Solidária, que acontece de 20 a 24 de junho, e traz 40 empreendimentos de 30 municípios diferentes, aproveitando o alto fluxo do São João na cidade.

Forró do Lago

Além de reunir artistas de renome no forró e sertanejo, a festa privada é responsável por gerar mais 800 empregos temporários na cidade, e contribuem para a expansão econômica de SAJ. Os ingressos custam de R$150 a R$890.

Confira a entrevista com Danniel Vieira

1 - Pra você, São João é sinônimo de quê?

Pra mim São João é sinônimo de cheirinho de fumaça da fogueira , amendoim, licor, friozinho , forró e muita paquera !

2 - Como vai ser seu São João esse ano? Vai tocar em muitas cidades?

Meu São João será incrível, estou preparando um show novo, me atentando às mudanças tecnológicas e voltando a tocar forró em um momento específico do show . Neste ano irei passar por aproximadamente 18 cidades,e terei a oportunidade de voltar a algumas que fazia tempos que não tocava.

3 - Amargosa, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Mucugê, Senhor do Bonfim... Gosta dessas cidades do interior do estado? Já cantou em alguma delas? Pode contar alguma história dessas cidades ou algo específico que gosta nela?

Sim, gosto demais de todas e já toquei em todas também ! Tenho histórias para contar em cada cidade dessas , mas nunca esquecerei do São João de 2013 na em Santo Antônio de Jesus , em pleno dia 24 de junho, eu com febre de 40 graus , a garganta fechada e o povo cantando por mim. Pra encerrar a noite ainda recebi um troféu de banda revelação daquele São João! Inesquecível!

5 - Qual a história da música Louca? Por que escolheu ela para integrar o CD do Correio*?

A música LOUCA conta uma história de um cara apaixonado, doido pra voltar com a mulher , que praticamente implora por um beijo ! LOUCA é a canção que representa melhor o meu trabalho, alegre, romântica e dançante, com um ritmo peculiar ao sertanejo com a cara da Bahia.

6 - Você sempre participa das ações do CORREIO. E o jornal completa neste ano 40 anos de história. Você tem alguma memória de algum desses momentos que te marcou?

O Correio da Bahia sempre foi muito presente na vida dos baianos, mas quando mudou para CORREIO* teve uma reformulada fantástica. Lembro muito do Clube Correio, que tive a oportunidade de produzir um Jingle para uma campanha de venda!

7 - Qual a avaliação que você faz desse momento da sua vida e carreira?

Eu agradeço todos os dias a Deus por me permitir sustentar minha família trabalhando com o que amo, a música. Eu acho que estou no momento mais maduro da minha carreira, pensando e produzindo coisas que meu coração permite. Estou no momento NINHO com a família e a música!





#chegandojuntonointerior

Como chegar



Saindo de Salvador, pegue a BR-324 no sentido Feira de Santana. Suba a rampa de acesso à BR-101, que vai em direção a Itabuna, sul do estado. No trajeto, você ainda passará por cidades como São Gonçalo dos Campos, Cachoeira e Cruz da Almas. A viagem dura em torno de 2h45.

Não perca

Além da Vila do Agricultor, os bairros de SAJ também planejam festas particulares. O forró é entre vizinhos mas anima quem resolve visitar. E quem for ficar na região após o São João, pode curtir a festa de São Pedro, em Sapucaia, na zona rural de SAJ.

Para se deliciar

No site oficial do São João de SAJ a prefeitura dá dicas de restaurantes e para frequentar na cidade. Uma das lanchonetes mais famosas é a Tedesco. O estabelecimento fica na rodoviária, mas tem delivery para toda a cidade. E o melhor, funciona 24 horas. Entre as refeições mais famosas estão os sanduíches, mas o cardápio ainda conta com almoço, sucos, doces e sopas, tudo feito na hora.

Cidades próximas

Cruz das Almas, Conceição do Almeida, Nazaré e Elísio Medrado.





