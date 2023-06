São João de Feira de Santana terá Flávio José, Geraldo Azevedo e Falamansa; confira lista completa

Nesta quarta-feira (7), a pouco mais de duas da véspera de São João, foram divulgados os 15 nomes já confirmados para o 'Feira Cidade Forró', evento junino que será realizado em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. Serão cinco dias de festa.

Entre as atrações, estão Flávio José, Geraldo Azevedo e Falamansa. Complementam a lista Márcia Porto, Targino Gondim, Carlos Pitta, Lucas Viana, Sem Parea, Djalma Ferreira, Pablo, Chambinho do Acordeon, Anna Catarina, Paulo Bindá, Kixote é Esse e Os Clones.

O investimento nos festejos pode chegar a R$ 1,9 milhão, segundo anunciou o prefeito Colbert Martins (MDB) durante coletiva de imprensa no Museu Parque do Saber Dival da Silva Pitombo.

Também participaram do anúncio das atrações o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Jairo Carneiro Filho, e a secretária de Comunicação Social, Renata Maia, além de artistas e outras autoridades políticas.

Cronograma

Nos dias 23, 24 e 25, haverá shows nos distritos de São José (Maria Quitéria) e Tiquaruçu. Em Jaguara, o arrasta-pé será nos dias 23 e 24. As apresentações irão se encerrar nas festas de São Pedro realizadas nos distritos de Humildes, Bonfim de Feira e Jaíba, durante os dias 29 e 30.

O projeto São João em todo canto é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Via Bahia e apoio da Larco Petróleo.