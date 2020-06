São João do CORREIO: Reveja a live de Flor Serena e dance forró sem sair de casa

Perdeu a live de Flor Serena neste sábado, 13, transmitida pelo canal do CORREIO no Youtube? Não fique triste, reveja o show no vídeo abaixo e anime o final da noite com um forró autêntico. É só empurrar o sofá para o lado e montar o arrasta-pé na sala de casa.

A programação do #sãojoãonocorreio vai até o dia 20 de junho, com grandes nomes da música junina, sempre em lives no Youtube.

As apresentações acontecem sempre às sextas-feiras e aos sábados de junho, às 19h. Já aconteceram as lives de Fulô de Mandacaru, Del Feliz, Estakazero e Flor Serena. As próximas serão de Zelito Miranda e Adelmário Coelho. Veja o calendário e se programe:

Próximas lives:

Dia 19 - Zelito Miranda (@zelitomiranda)

Dia 20 - Adelmário Coelho (@adelmariocoelhooficial)

Quem assistir as lives pode fazer doações através do app picpay. As doações serão enviadas para a ONG Corrente do Bem (@correntepelobem)

O projeto tem a parceria da ITS Brasil (@itsbrasil_oficial). Para doar, o link é esse.