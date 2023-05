São João: veja festas famosas que sobreviveram à crise e acontecerão em 2023

Ainda que tenha atingido muitas festas, algumas comemorações juninas acontecerão em 2023. Uma delas é o Forró do Sfrega, que completará este ano sua 23ª edição. Consagrada como uma das mais tradicionais e procuradas da época de São João, o Sfrega contará com nomes conhecidos como Léo Santana, Raí Saia Rodada, Thiago Aquino e Tarcísio do Acordeon.

Serão 10 horas de festa, com open bar e all inclusive. O Forró acontecerá na Fazenda Sfrega, em Senhor do Bonfim, no dia 24 de junho. Para os assinantes do Clube Correio, serão garantidos 10% de desconto. Os ingressos estão disponíveis para venda na Ticket Maker, na Bilheteria Digital, no site e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.

No dia 1º de julho, o Forró do Bongo, em Alagoinhas, reunirá, entre outros, Nattan, Léo Santana e Tierry em comemoração ao São Pedro. A festa, que inclui pacotes que vão de camarote a backstage, está indo para a 14ª edição.

Já o Forró Ticomia, tradicional do São João de Ibicuí, está indo para a sua 37ª edição. Com atrações como Zé Vaqueiro, Dorgival Dantas e Calcinha Preta, a festa une o forró das antigas ao piseiro atual.